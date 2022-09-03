В Закарпатской области объявлен траур по погибшим воинам 128-й горно-штурмовой бригады. Известно о девяти погибших

Об этом проинформировала в Facebook пресс-служба Закарпатской областной государственной военной администрации.

"В этот день приспущены государственные флаги, в храмах всех конфессий проводят поминальные молебны. Руководство области и земляки посетили богослужение и помолились за души павших защитников", – сказано в сообщении.

О трауре проинформировала и пресс-служба бригады.

ТСН в ОВА сообщили, что в боях на юге Украины погибло не менее девяти штурмовиков. Среди них, согласно сообщению ТСН, – 26-летний командир разведроты бригады Василий Бабич, с ним прощались в Мукачево.

"Закарпаття онлайн" пишет, что подтверждена гибель семерых жителей региона, служивших в 128-й ОГШБр. Кроме Бабича, это Роман Грапенюк, Андрей Костик, Василий Попадич, Степан Эпереши, Иван Дрия и Михаил Петейчук.

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