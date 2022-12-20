Пригожин рассказал, как "рванул в сторону Бахмута", чтобы встретиться с Зеленским

Об этом речь в видеокомментариях и сообщении, которое цитирует пресс-служба Пригожина.
"Уважаемый Владимир Александрович, если вы еще не уехали из Бахмута, готов встретиться", – утверждается в заявлении Пригожина.
Пресс-служба основателя ЧВК опубликовала несколько видео, на одном из них Пригожин говорит, что когда ему сказали, что "Владимир Александрович Зеленский подъехал", он "быстро рванул в сторону Бахмута".
"Готовы встретиться в любой момент. Заодно определим, где там, чье, зачем", – заявил Пригожин.
Также он на камеру дает приказы "отбить морзянкой" из артиллерии сообщение: "Мы здесь". Пригожин утверждал, что находится "рядом" с Бахмутом.
В районе Бахмута несколько месяцев идут ожесточенные бои. Там сейчас "горячее всего, больнее всего", говорил Зеленский в обращении 3 декабря. 20 декабря Зеленский приехал в Бахмут. Там он встретился с украинскими военными, пообщался с ними и вручил награды.