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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Пригожин рассказал, как "рванул в сторону Бахмута", чтобы встретиться с Зеленским

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Пригожин утверждает, что был недалеко от Бахмута
Пригожин утверждает, что был недалеко от Бахмута
Скриншот: Пресс-служба Пригожина / Telegram

Основатель частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин утверждает, что хотел встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским, который 20 декабря был с визитом в Бахмуте Донецкой области.

Об этом речь в видеокомментариях и сообщении, которое цитирует пресс-служба Пригожина. 

"Уважаемый Владимир Александрович, если вы еще не уехали из Бахмута, готов встретиться", – утверждается в заявлении Пригожина. 

Пресс-служба основателя ЧВК опубликовала несколько видео, на одном из них Пригожин говорит, что когда ему сказали, что "Владимир Александрович Зеленский подъехал", он "быстро рванул в сторону Бахмута".

"Готовы встретиться в любой момент. Заодно определим, где там, чье, зачем", – заявил Пригожин. 

Также он на камеру дает приказы "отбить морзянкой" из артиллерии сообщение: "Мы здесь". Пригожин утверждал, что находится "рядом" с Бахмутом. 

Контекст:

В районе Бахмута несколько месяцев идут ожесточенные бои. Там сейчас "горячее всего, больнее всего", говорил Зеленский в обращении 3 декабря. 20 декабря Зеленский приехал в Бахмут. Там он встретился с украинскими военными, пообщался с ними и вручил награды.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: артиллерия, Владимир Зеленский, война России против Украины, Вагнер, Бахмут, Евгений Пригожин, ЧВК
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