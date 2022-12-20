Пригожин рассказал, как "рванул в сторону Бахмута", чтобы встретиться с Зеленским

Пригожин утверждает, что был недалеко от Бахмута Скриншот: Пресс-служба Пригожина / Telegram

Об этом речь в видеокомментариях и сообщении, которое цитирует пресс-служба Пригожина.

"Уважаемый Владимир Александрович, если вы еще не уехали из Бахмута, готов встретиться", – утверждается в заявлении Пригожина.

Пресс-служба основателя ЧВК опубликовала несколько видео, на одном из них Пригожин говорит, что когда ему сказали, что "Владимир Александрович Зеленский подъехал", он "быстро рванул в сторону Бахмута".

"Готовы встретиться в любой момент. Заодно определим, где там, чье, зачем", – заявил Пригожин.

Также он на камеру дает приказы "отбить морзянкой" из артиллерии сообщение: "Мы здесь". Пригожин утверждал, что находится "рядом" с Бахмутом.