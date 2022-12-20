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Зеленский приехал в Бахмут и встретился с военными. Фоторепортаж

Сегодня 15.15
Президент Украины Владимир Зеленский 20 декабря приехал в Бахмут Донецкой области, в районе которого идут активные боевые действия. Фото поездки опубликовал Офис президента. Сообщается, что глава государства посетил передовые позиции одной из механизированных бригад, которая противостоит врагу на подступах к городу. Президент заслушал доклад командира об оперативной обстановке и предложения по дальнейшим действиям, вручил награды воинам нескольких подразделений. "Украина гордится вами. Я горжусь! Спасибо за мужество, стойкость и крепость, которую демонстрируете в отражении вражеских атак", – процитировано обращение Зеленского к военным в его Facebook. Также все собравшиеся почтили минутой молчания память погибших героев.
Теги: Донецкая область, военные, украинский военный, Владимир Зеленский, война России против Украины, Бахмут, награды
 

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