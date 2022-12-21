Зеленский прибыл в США – СМИ

Издание уточняет, что информацию о прибытии Зеленского в США передала журналистка Вейцзя Цзян из CBS News. На сайте американского вещателя информация о прилете Зеленского отсутствует.
Согласно графику визита украинского лидера, в 21.00 по Киеву президент США Джо Байден встретит Зеленского в Белом доме, после чего проведет с ним двустороннюю встречу. Затем в 23.30 по Киеву президенты Украины и США проведут совместную пресс-конференцию, а позже – ориентировочно в 2.30 22 декабря по киевскому времени – Зеленский выступит с обращением перед обеими палатами Конгресса.
В Белом дому уточнили, что Байден пригласил Зеленского в США, потому что развязанная Россией война в Украине "вступила в новую стадию". По словам Байдена, ему с украинским президентом "нужно многое обсудить".
Зеленский 21 декабря отправился в США – на следующий день после визита в Бахмут Донецкой области, который является одной из самых горячих точек на фронте. Ожидается, что встреча состоится на лужайке у Белого дома в 21.00 по киевскому времени. Зеленский везет Байдену и Конгрессу подарок от военных из Бахмута.
Это первый зарубежный визит президента Украины за время полномасштабного вторжения РФ.
Зеленский за время своего президентства дважды посещал Америку: в сентябре 2019 года, когда президентом был Дональд Трамп, и в сентябре 2021 года, уже во время президентства Байдена.