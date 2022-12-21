Зеленский везет Байдену подарок военных из Бахмута – CNN

Телеканал напоминает, что за день до визита в США Зеленский посетил Бахмут, где идут самые тяжелые бои. Один из военных передал ему подписанный флаг.
Сам Зеленский рассказал, что украинские защитники попросили отдать переданный флаг "тем, чьи решения очень важны для Украины, для всех наших воинов". Президент пообещал, что обязательно это сделает.
Ожидается, что во время визита Зеленского Байден объявит об отправке дополнительной помощи Украине в сфере безопасности почти на $2 млрд, включая новую сложную систему противовоздушной обороны.
20 декабря Зеленский приехал в Бахмут, где встретился с украинскими военными, пообщался с ними и вручил награды.
Президент Украины 21 декабря отправился в США. Это его первый зарубежный визит за время полномасштабного вторжения России.
Зеленский за время своего президентства дважды посещал США: в сентябре 2019 года, когда был президентом Дональд Трамп, и в сентябре 2021 года, уже во время президентства Байдена.