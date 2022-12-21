Зеленский везет Байдену подарок военных из Бахмута – CNN

Телеканал напоминает, что за день до визита в США Зеленский посетил Бахмут, где идут самые тяжелые бои. Один из военных передал ему подписанный флаг.

Сам Зеленский рассказал, что украинские защитники попросили отдать переданный флаг "тем, чьи решения очень важны для Украины, для всех наших воинов". Президент пообещал, что обязательно это сделает.

Ожидается, что во время визита Зеленского Байден объявит об отправке дополнительной помощи Украине в сфере безопасности почти на $2 млрд, включая новую сложную систему противовоздушной обороны.