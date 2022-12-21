ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украинская делегация в США будет просить о поставках ракет ATACMS, но Белый дом ответит отказом – Politico

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Зеленский 21 декабря отправился в США
Зеленский 21 декабря отправился в США
Фото: ЕРА

Украинская делегация во главе с президентом Владимиром Зеленским в США будет просить Белый дом о поставках Украине ракет большой дальности ATACMS. Об этом со ссылкой на свои источники 21 декабря сообщает Politico.

По данным собеседника издания, украинская делегация также намерена добиться поставок американских беспилотников Grey Eagle и Reaper.

В то же время Politico отмечает, что власти США пока "не готовы сдвинуться с места" в вопросе передачи Украине ATACMS. В администрации президента Джо Байдена категорически отказались отправлять данный тип ракет якобы из-за больших затрат.

Помимо этого, в Белом доме считают, что передача Киеву ракет большой дальности может спровоцировать президента РФ Владимира Путина "на использование еще более смертоносного оружия внутри Украины".

Контекст:

Зеленский 21 декабря отправился в США. Это его первый зарубежный визит за время полномасштабного вторжения России.

США предоставляют Украине реактивные системы залпового огня HIMARS и ракеты GMLRS дальностью до 80 км к ним. Дальность ракет ATACMS – до 300 км.

После получения от западных партнеров современного оружия, в том числе американских РСЗО M270 и HIMARS, ВСУ уничтожили ряд складов боеприпасов захватчиков на временно оккупированной территории, а также казармы, где размещались российские военные.

Министр обороны Украины Алексей Резников уверен, что западные партнеры, убедившись в точности использования Украиной ракетных систем HIMARS, предоставят ВСУ боеприпасы для стрельбы из этих систем на 300 км. По его словам, Украине нужно минимум 50 систем HIMARS и M270, чтобы эффективно сдерживать врага.

12 августа в Пентагоне заявили, что не предоставляли Украине ATACMS.

16 августа Резников выразил надежду, что в США примут политическое решение о предоставлении Украине ATACMS.

С начала работы администрации Байдена в январе 2021 года США выделили Украине военной помощи на $20 млрд, в том числе с 24 февраля 2022 года – на $19,3 млрд. Также США предоставляют Украине финансовую и гуманитарную помощь.

Теги: США, Украина, Джо Байден, Белый дом, Владимир Зеленский, ВСУ, война России против Украины, ракеты, HIMARS, ATACMS
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "Продолжают пялиться в телевизор". Покровский в новом клипе показал, как родители убитого российского оккупанта встречают Новый год. Видео
  "Продолжают пялиться в телевизор". Покровский в новом клипе показал, как родители убитого российского оккупанта встречают Новый год. Видео
"Теперь у меня только печенье, консервы, вода и молоко в тетрапаке". Скичко рассказал, как живет без света на 10-м этаже
"Теперь у меня только печенье, консервы, вода и молоко в тетрапаке". Скичко рассказал, как живет без света на 10-м этаже
"Очень красивая женщина", "Наша Мавка". Никитюк снялась в венке и с яркой помадой
"Очень красивая женщина", "Наша Мавка". Никитюк снялась в венке и с яркой помадой
"Они оба в Украине". Андриенко заявил, что "Кроликов", внесенных в базу "Миротворца", видели в Киеве
"Они оба в Украине". Андриенко заявил, что "Кроликов", внесенных в базу "Миротворца", видели в Киеве
34-летняя дочь Деми Мур и Уиллиса впервые станет матерью
34-летняя дочь Деми Мур и Уиллиса впервые станет матерью
"Вау, просто огонь!" 56-летняя Хайек снялась в объятиях 42-летнего Татума
"Вау, просто огонь!" 56-летняя Хайек снялась в объятиях 42-летнего Татума
Новая возлюбленная бывшего мужа Ани Лорак показала лицо крупным планом
Новая возлюбленная бывшего мужа Ани Лорак показала лицо крупным планом
  Дорофеева показала бэкстейдж своего благотворительного концерта в Киеве. Видео
  Дорофеева показала бэкстейдж своего благотворительного концерта в Киеве. Видео
Курица с брокколи. Рецепт от эксперта
Курица с брокколи. Рецепт от эксперта
Клум без бюстгальтера показала часть бюста. Фото
Клум без бюстгальтера показала часть бюста. Фото
"Так "по-русски", "Культурная столица". В сети обсуждают видео питерской коммуналки, которое показал Гордон
"Так "по-русски", "Культурная столица". В сети обсуждают видео питерской коммуналки, которое показал Гордон
"Ничего себе!" Бех-Романчук в огромном декольте наклонилась перед камерой
"Ничего себе!" Бех-Романчук в огромном декольте наклонилась перед камерой
"Эти ноги сокровище страны". Никитюк позировала в ультрамини
"Эти ноги – сокровище страны". Никитюк позировала в ультрамини
"Он боится, он слабый, не вижу смысла в присутствии на фронте таких людей". Alyosha высказалась об артистах, которые покинули Украину
"Он боится, он слабый, не вижу смысла в присутствии на фронте таких людей". Alyosha высказалась об артистах, которые покинули Украину
Цибульская прокомментировала уголовное производство, открытое против ее брата – волонтера и владельца салона подержанных авто
Цибульская прокомментировала уголовное производство, открытое против ее брата – волонтера и владельца салона подержанных авто
Фон дер Ляйен в Берлине вручила Владимиру Кличко "Золотое сердце"
Фон дер Ляйен в Берлине вручила Владимиру Кличко "Золотое сердце"
 
 
 
 
Больше материалов
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Мы не верим в чудеса, мы верим в ВСУ". Ани Лорак получила ответ на пост о новогодних чудесах (112706)
2
"А какая была свадьба – на коленях стоял, плакал". Стало известно имя новой избранницы Остапчука. Фото (73346)
3
Галкин, покинувший Россию, заявил, что его примет один из красивейших залов мира (40142)
4
Клум показала, как в реальной жизни выглядит 41-летняя Пэрис Хилтон (35641)
5
Новая девушка бывшего мужа Ани Лорак показала, как спит с ним (30212)
6
"Очень повезет какому-то украинскому парню!" Дзюдоистка Белодед позировала на природе. Фото (26639)
7
"Помогала вернуть аккаунт". Травести-дива Монро рассказала о новой возлюбленной Остапчука (21607)
8
"Мама меня записала 10-го, чтобы получить крупу". 75-летняя Нина Матвиенко призналась, что у нее в паспорте указана не ее дата рождения (15038)
 
 
 
 