Украинская делегация в США будет просить о поставках ракет ATACMS, но Белый дом ответит отказом – Politico

По данным собеседника издания, украинская делегация также намерена добиться поставок американских беспилотников Grey Eagle и Reaper.

В то же время Politico отмечает, что власти США пока "не готовы сдвинуться с места" в вопросе передачи Украине ATACMS. В администрации президента Джо Байдена категорически отказались отправлять данный тип ракет якобы из-за больших затрат.

Помимо этого, в Белом доме считают, что передача Киеву ракет большой дальности может спровоцировать президента РФ Владимира Путина "на использование еще более смертоносного оружия внутри Украины".