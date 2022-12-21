Украинская делегация в США будет просить о поставках ракет ATACMS, но Белый дом ответит отказом – Politico

По данным собеседника издания, украинская делегация также намерена добиться поставок американских беспилотников Grey Eagle и Reaper.
В то же время Politico отмечает, что власти США пока "не готовы сдвинуться с места" в вопросе передачи Украине ATACMS. В администрации президента Джо Байдена категорически отказались отправлять данный тип ракет якобы из-за больших затрат.
Помимо этого, в Белом доме считают, что передача Киеву ракет большой дальности может спровоцировать президента РФ Владимира Путина "на использование еще более смертоносного оружия внутри Украины".
Зеленский 21 декабря отправился в США. Это его первый зарубежный визит за время полномасштабного вторжения России.
США предоставляют Украине реактивные системы залпового огня HIMARS и ракеты GMLRS дальностью до 80 км к ним. Дальность ракет ATACMS – до 300 км.
После получения от западных партнеров современного оружия, в том числе американских РСЗО M270 и HIMARS, ВСУ уничтожили ряд складов боеприпасов захватчиков на временно оккупированной территории, а также казармы, где размещались российские военные.
Министр обороны Украины Алексей Резников уверен, что западные партнеры, убедившись в точности использования Украиной ракетных систем HIMARS, предоставят ВСУ боеприпасы для стрельбы из этих систем на 300 км. По его словам, Украине нужно минимум 50 систем HIMARS и M270, чтобы эффективно сдерживать врага.
12 августа в Пентагоне заявили, что не предоставляли Украине ATACMS.
16 августа Резников выразил надежду, что в США примут политическое решение о предоставлении Украине ATACMS.
С начала работы администрации Байдена в январе 2021 года США выделили Украине военной помощи на $20 млрд, в том числе с 24 февраля 2022 года – на $19,3 млрд. Также США предоставляют Украине финансовую и гуманитарную помощь.