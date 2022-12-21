Белый дом подтвердил передачу Украине ЗРК Patriot

Во время общения с журналистами неназванный представитель Белого дома сообщил, что в новом пакете будет помощь "почти на $2 млрд" (CNN уточнил, что его размер – $1,8 млрд).

"Он будет содержать очень важный новый потенциал: ракетную батарею Patriot, которая станет важным активом для защиты украинского народа от варварских атак России на критически важную инфраструктуру Украины. Мы будем учить украинских военных управлять ракетной батареей Patriot в третьей стране. Это займет некоторое время", – сообщили в Белом доме.

В заявлении также сказано, что США "продолжат уделять приоритетное внимание другим формам поддержки противовоздушной обороны [Украины]", это включает передачу Украине норвежских ЗРК NASAMS, американских ЗРК HAWK, американских переносных ЗРК Stinger и оборудования для борьбы с беспилотниками.

Белый дом не уточнил, сколько систем будет направлено в Украину, но, как ранее отмечал CNN, типичная батарея Patriot включает в себя радар, который обнаруживает и отслеживает цели, компьютеры, электроэнергетическое оборудование, станцию управления боем и до восьми пусковых установок, каждая из которых содержит четыре ракеты.



Телеканал объяснил, что, в отличие от небольших систем ПВО, для управления батареями Patriot требуются десятки человек. Обычно подготовка персонала занимает несколько месяцев. По данным телеканала, обучение украинских военнослужащих будет проходить на американской базе в Германии.

CNN отметил, что ЗРК Patriot считаются одним из наиболее эффективных средств дальнего действия для защиты воздушного пространства от приближающихся баллистических и крылатых ракет, а также некоторых самолетов.