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Белый дом подтвердил передачу Украине ЗРК Patriot

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США решили передать Украине ракетную батарею Patriot
США решили передать Украине ракетную батарею Patriot
Фото: EPA

Новый пакет оборонной помощи Украине от Соединенных Штатов Америки, о котором официально объявят во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон, будет включать американские зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot. Об этом 20 декабря сообщается на сайте Белого дома.

Во время общения с журналистами неназванный представитель Белого дома сообщил, что в новом пакете будет помощь "почти на $2 млрд" (CNN уточнил, что его размер – $1,8 млрд). 

"Он будет содержать очень важный новый потенциал: ракетную батарею Patriot, которая станет важным активом для защиты украинского народа от варварских атак России на критически важную инфраструктуру Украины. Мы будем учить украинских военных управлять ракетной батареей Patriot в третьей стране. Это займет некоторое время", – сообщили в Белом доме. 

В заявлении также сказано, что США "продолжат уделять приоритетное внимание другим формам поддержки противовоздушной обороны [Украины]", это включает передачу Украине норвежских ЗРК NASAMS, американских ЗРК HAWK, американских переносных ЗРК Stinger и оборудования для борьбы с беспилотниками.

Белый дом не уточнил, сколько систем будет направлено в Украину, но, как ранее отмечал CNNтипичная батарея Patriot включает в себя радар, который обнаруживает и отслеживает цели, компьютеры, электроэнергетическое оборудование, станцию управления боем и до восьми пусковых установок, каждая из которых содержит четыре ракеты. 

Телеканал объяснил, что, в отличие от небольших систем ПВО, для управления батареями Patriot требуются десятки человек. Обычно подготовка персонала занимает несколько месяцев. По данным телеканала, обучение украинских военнослужащих будет проходить на американской базе в Германии.

CNN отметил, что ЗРК Patriot считаются одним из наиболее эффективных средств дальнего действия для защиты воздушного пространства от приближающихся баллистических и крылатых ракет, а также некоторых самолетов. 

Контекст:

С начала работы администрации президента США Джо Байдена в январе 2021 года США выделили Украине военной помощи на $20 млрд, в том числе с 24 февраля 2022 года, когда Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, – на $19,3 млрд. Также США предоставляют Украине финансовую и гуманитарную помощь.

О передаче Украине ЗРК Patriot США должны объявить 21 декабря, когда Вашингтон посещает Зеленский. Это первый зарубежный визит президента Украины за время полномасштабной войны. Ожидается, что в США Зеленский встретится с Байденом и выступит перед Конгрессом. 

Украина ранее неоднократно призывала США передать ей ЗРК Patriot. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба говорил, что украинская сторона поднимает этот вопрос "во время каждого контакта с Соединенными Штатами"

Светлана РОГОВСКАЯ
заместитель главного редактора
Теги: США, Германия, Джо Байден, ПВО, военная помощь, Белый дом, беспилотники, Владимир Зеленский, война России против Украины, ПРО Patriot, Stinger, NASAMS
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