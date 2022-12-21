Белый дом подтвердил передачу Украине ЗРК Patriot

Во время общения с журналистами неназванный представитель Белого дома сообщил, что в новом пакете будет помощь "почти на $2 млрд" (CNN уточнил, что его размер – $1,8 млрд).
"Он будет содержать очень важный новый потенциал: ракетную батарею Patriot, которая станет важным активом для защиты украинского народа от варварских атак России на критически важную инфраструктуру Украины. Мы будем учить украинских военных управлять ракетной батареей Patriot в третьей стране. Это займет некоторое время", – сообщили в Белом доме.
В заявлении также сказано, что США "продолжат уделять приоритетное внимание другим формам поддержки противовоздушной обороны [Украины]", это включает передачу Украине норвежских ЗРК NASAMS, американских ЗРК HAWK, американских переносных ЗРК Stinger и оборудования для борьбы с беспилотниками.
Белый дом не уточнил, сколько систем будет направлено в Украину, но, как ранее отмечал CNN, типичная батарея Patriot включает в себя радар, который обнаруживает и отслеживает цели, компьютеры, электроэнергетическое оборудование, станцию управления боем и до восьми пусковых установок, каждая из которых содержит четыре ракеты.
Телеканал объяснил, что, в отличие от небольших систем ПВО, для управления батареями Patriot требуются десятки человек. Обычно подготовка персонала занимает несколько месяцев. По данным телеканала, обучение украинских военнослужащих будет проходить на американской базе в Германии.
CNN отметил, что ЗРК Patriot считаются одним из наиболее эффективных средств дальнего действия для защиты воздушного пространства от приближающихся баллистических и крылатых ракет, а также некоторых самолетов.
С начала работы администрации президента США Джо Байдена в январе 2021 года США выделили Украине военной помощи на $20 млрд, в том числе с 24 февраля 2022 года, когда Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, – на $19,3 млрд. Также США предоставляют Украине финансовую и гуманитарную помощь.
О передаче Украине ЗРК Patriot США должны объявить 21 декабря, когда Вашингтон посещает Зеленский. Это первый зарубежный визит президента Украины за время полномасштабной войны. Ожидается, что в США Зеленский встретится с Байденом и выступит перед Конгрессом.
Украина ранее неоднократно призывала США передать ей ЗРК Patriot. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба говорил, что украинская сторона поднимает этот вопрос "во время каждого контакта с Соединенными Штатами".