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В Белом доме рассказали подробности визита Зеленского в США

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Зеленский впервые с февраля совершил поездку за границу
Зеленский впервые с февраля совершил поездку за границу
Фото: EPA

Визит президента Украины Владимира Зеленского в США готовился с 11 декабря, эту поездку он обсуждал с президентом США Джо Байденом по телефону. Об этом сообщил представитель Белого дома.

Белый дом официально пригласил Зеленского 14 декабря. При этом в администрации указали, что хотели бы пригласить его для участия в программе в Белом доме, которая включала бы:

  • продолжительную встречу с Байденом;
  • встречу с ключевыми членами команды президента Байдена по национальной безопасности и представителями Кабинета министров;
  • обращение к прессе;
  • возможность подняться на Капитолийский холм, чтобы провести совместное заседание Конгресса.

Офис президента Украины официально принял приглашение в прошлую пятницу, 16 декабря. А затем визит был окончательно подтвержден в воскресенье, 18 декабря.

В Белом доме подчеркнули, что Байден и Зеленский будут говорить о:

  • дальнейших действий на поле боя;
  • возможностях и обучении, которые США и их союзники будут продолжать предоставлять Украине;
  • санкциях и экспортном контроле против РФ, которые Штаты ввели и будут продолжать ужесточать и усиливать;
  • помощи в экономическом и энергетическом секторах, а также о гуманитарной помощи.

Также ожидается, что Байден объявит о новом крупном пакете почти на $2 млрд помощи в области безопасности для Украины. В него среди прочего войдет ЗРК Patriot. Штаты будут обучать украинских военных тому, как управлять комплексом в третьей стране. 

Контекст:

Зеленский за время своего президентства дважды посещал США: в сентябре 2019 года, когда был президентом Дональд Трамп, и в сентябре 2021 года, уже во время президентства Байдена

С начала полномасштабного вторжения РФ в феврале он ни разу не выезжал за пределы Украины. Официально о поездке в США стало известно 21 декабря.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: США, Украина, Джо Байден, Белый дом, президент, безопасность, визит, Офис президента Украины, встреча
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