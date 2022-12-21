В Белом доме рассказали подробности визита Зеленского в США

Белый дом официально пригласил Зеленского 14 декабря. При этом в администрации указали, что хотели бы пригласить его для участия в программе в Белом доме, которая включала бы:

продолжительную встречу с Байденом;

встречу с ключевыми членами команды президента Байдена по национальной безопасности и представителями Кабинета министров;

обращение к прессе;

возможность подняться на Капитолийский холм, чтобы провести совместное заседание Конгресса.

Офис президента Украины официально принял приглашение в прошлую пятницу, 16 декабря. А затем визит был окончательно подтвержден в воскресенье, 18 декабря.

В Белом доме подчеркнули, что Байден и Зеленский будут говорить о:

дальнейших действий на поле боя;

возможностях и обучении, которые США и их союзники будут продолжать предоставлять Украине;

санкциях и экспортном контроле против РФ, которые Штаты ввели и будут продолжать ужесточать и усиливать;

помощи в экономическом и энергетическом секторах, а также о гуманитарной помощи.

Также ожидается, что Байден объявит о новом крупном пакете почти на $2 млрд помощи в области безопасности для Украины. В него среди прочего войдет ЗРК Patriot. Штаты будут обучать украинских военных тому, как управлять комплексом в третьей стране.