В Белом доме рассказали подробности визита Зеленского в США

Белый дом официально пригласил Зеленского 14 декабря. При этом в администрации указали, что хотели бы пригласить его для участия в программе в Белом доме, которая включала бы:
Офис президента Украины официально принял приглашение в прошлую пятницу, 16 декабря. А затем визит был окончательно подтвержден в воскресенье, 18 декабря.
В Белом доме подчеркнули, что Байден и Зеленский будут говорить о:
Также ожидается, что Байден объявит о новом крупном пакете почти на $2 млрд помощи в области безопасности для Украины. В него среди прочего войдет ЗРК Patriot. Штаты будут обучать украинских военных тому, как управлять комплексом в третьей стране.
Зеленский за время своего президентства дважды посещал США: в сентябре 2019 года, когда был президентом Дональд Трамп, и в сентябре 2021 года, уже во время президентства Байдена.
С начала полномасштабного вторжения РФ в феврале он ни разу не выезжал за пределы Украины. Официально о поездке в США стало известно 21 декабря.