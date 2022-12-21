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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Германии назвали визит Зеленского в США "обнадеживающим"

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Зеленский пока не планирует посещать Берлин, заявил представитель правительства Германии
Зеленский пока не планирует посещать Берлин, заявил представитель правительства Германии
Фото: depositphotos.com

Визит президента Украины Владимира Зеленского в США – это "обнадеживающий признак", заявил представитель немецкого правительства Штеффен Хебештрайт. Об этом 21 декабря сообщило Spiegel.

Он добавил: то, что Зеленский теперь может покидать страну, – также "хороший знак". При этом, Хебештрайт добавил, что Зеленский пока не планирует посещать Берлин.

От имени федерального правительства Хебештрайт поприветствовал заявление США о том, что они поставят Украине системы залпового огня Patriot. По его словам, Соединенные Штаты заранее согласовали этот шаг с "близкими союзниками", в частности с Германией. 

Контекст:

Зеленский 21 декабря отправился в США – на следующий день после визита в Бахмут Донецкой области, который является одной из самых горячих точек на фронте. Ожидается, что встреча состоится на лужайке у Белого дома в 21.00 по киевскому времени. Зеленский везет Байдену и Конгрессу подарок от военных из Бахмута.

Как сообщил координатор по связям с общественностью Совета национальной безопасности США Джон Кирби, президент США Джо Байден обсудит с Зеленским военную и экономическую поддержку, а также пути завершения войны.

Это первый зарубежный визит президента Украины за время полномасштабного вторжения РФ.

Зеленский за время своего президентства дважды посещал Америку: в сентябре 2019 года, когда президентом был Дональд Трамп, и в сентябре 2021 года, уже во время президентства Байдена.

Теги: США, Германия, Украина, Джо Байден, Берлин, Владимир Зеленский, визит, встреча, Штеффен Хебештрайт
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