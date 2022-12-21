В Германии назвали визит Зеленского в США "обнадеживающим"

Он добавил: то, что Зеленский теперь может покидать страну, – также "хороший знак". При этом, Хебештрайт добавил, что Зеленский пока не планирует посещать Берлин.
От имени федерального правительства Хебештрайт поприветствовал заявление США о том, что они поставят Украине системы залпового огня Patriot. По его словам, Соединенные Штаты заранее согласовали этот шаг с "близкими союзниками", в частности с Германией.
Зеленский 21 декабря отправился в США – на следующий день после визита в Бахмут Донецкой области, который является одной из самых горячих точек на фронте. Ожидается, что встреча состоится на лужайке у Белого дома в 21.00 по киевскому времени. Зеленский везет Байдену и Конгрессу подарок от военных из Бахмута.
Как сообщил координатор по связям с общественностью Совета национальной безопасности США Джон Кирби, президент США Джо Байден обсудит с Зеленским военную и экономическую поддержку, а также пути завершения войны.
Это первый зарубежный визит президента Украины за время полномасштабного вторжения РФ.
Зеленский за время своего президентства дважды посещал Америку: в сентябре 2019 года, когда президентом был Дональд Трамп, и в сентябре 2021 года, уже во время президентства Байдена.