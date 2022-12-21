В Германии назвали визит Зеленского в США "обнадеживающим"

Он добавил: то, что Зеленский теперь может покидать страну, – также "хороший знак". При этом, Хебештрайт добавил, что Зеленский пока не планирует посещать Берлин.

От имени федерального правительства Хебештрайт поприветствовал заявление США о том, что они поставят Украине системы залпового огня Patriot. По его словам, Соединенные Штаты заранее согласовали этот шаг с "близкими союзниками", в частности с Германией.