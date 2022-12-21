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Представитель Белого дома рассказал, о чем Байден хочет поговорить с Зеленским

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Зеленский встречался с Байденом в сентябре 2021 года
Зеленский встречался с Байденом в сентябре 2021 года
Фото: president.gov.ua (архив)

Президент США Джо Байден пригласил президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон (США), потому что война в Украине "вступила в новую стадию". Об этом 21 декабря в эфире CNN заявил координатор по связям с общественностью Совета национальной безопасности США Джон Кирби.

Переговоры будут сосредоточены на продолжении военной и экономической помощи США, а также на сохранении санкций против России и поддержке украинского народа, рассказал Кирби. 

Также стороны обсудят пути завершения войны, считает он.

"Я не сомневаюсь, что они будут говорить о представлении президента Зеленского о "справедливом мире" и о том, как он выглядит, каковы его компоненты и как мы можем помочь Украине его достичь", – сказал Кирби. 

В то же время он сомневается, что президент России Владимир Путин "заинтересован в дипломатии прямо сейчас". 

"Наоборот. Он заинтересован в том, чтобы убивать больше украинских мирных жителей", – добавил Кирби. 

Когда США поставят Украине системы залпового огня Patriot, Кирби не уточнил. По его словам, чтобы научиться ими управлять "необходимо много времени".  

Кроме того, координатор по связям с общественностью Совета национальной безопасности США подчеркнул, что Зеленский осознает риски, которым он подвергается, покидая Украину, но США работают над тем, чтобы визит был безопасным.

Контекст:

Зеленский 21 декабря отправился в США – на следующий день после визита в Бахмут Донецкой области, который является одной из самых горячих точек на фронте. Ожидается, что встреча состоится на лужайке у Белого дома в 21.00 по киевскому времени. Зеленский везет Байдену и Конгрессу подарок от военных из Бахмута.

Это первый зарубежный визит президента Украины за время полномасштабного вторжения РФ.

Зеленский за время своего президентства дважды посещал Америку: в сентябре 2019 года, когда президентом был Дональд Трамп, и в сентябре 2021 года, уже во время президентства Байдена

Теги: Владимир Путин, США, Украина, Джо Байден, переговоры, Вашингтон, Владимир Зеленский, российская агрессия, война России против Украины, Джон Кирби
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