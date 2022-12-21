Представитель Белого дома рассказал, о чем Байден хочет поговорить с Зеленским

Переговоры будут сосредоточены на продолжении военной и экономической помощи США, а также на сохранении санкций против России и поддержке украинского народа, рассказал Кирби.
Также стороны обсудят пути завершения войны, считает он.
"Я не сомневаюсь, что они будут говорить о представлении президента Зеленского о "справедливом мире" и о том, как он выглядит, каковы его компоненты и как мы можем помочь Украине его достичь", – сказал Кирби.
В то же время он сомневается, что президент России Владимир Путин "заинтересован в дипломатии прямо сейчас".
"Наоборот. Он заинтересован в том, чтобы убивать больше украинских мирных жителей", – добавил Кирби.
Когда США поставят Украине системы залпового огня Patriot, Кирби не уточнил. По его словам, чтобы научиться ими управлять "необходимо много времени".
Кроме того, координатор по связям с общественностью Совета национальной безопасности США подчеркнул, что Зеленский осознает риски, которым он подвергается, покидая Украину, но США работают над тем, чтобы визит был безопасным.
Зеленский 21 декабря отправился в США – на следующий день после визита в Бахмут Донецкой области, который является одной из самых горячих точек на фронте. Ожидается, что встреча состоится на лужайке у Белого дома в 21.00 по киевскому времени. Зеленский везет Байдену и Конгрессу подарок от военных из Бахмута.
Это первый зарубежный визит президента Украины за время полномасштабного вторжения РФ.
Зеленский за время своего президентства дважды посещал Америку: в сентябре 2019 года, когда президентом был Дональд Трамп, и в сентябре 2021 года, уже во время президентства Байдена.