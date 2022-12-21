Представитель Белого дома рассказал, о чем Байден хочет поговорить с Зеленским

Переговоры будут сосредоточены на продолжении военной и экономической помощи США, а также на сохранении санкций против России и поддержке украинского народа, рассказал Кирби.

Также стороны обсудят пути завершения войны, считает он.

"Я не сомневаюсь, что они будут говорить о представлении президента Зеленского о "справедливом мире" и о том, как он выглядит, каковы его компоненты и как мы можем помочь Украине его достичь", – сказал Кирби.

В то же время он сомневается, что президент России Владимир Путин "заинтересован в дипломатии прямо сейчас".

"Наоборот. Он заинтересован в том, чтобы убивать больше украинских мирных жителей", – добавил Кирби.

Когда США поставят Украине системы залпового огня Patriot, Кирби не уточнил. По его словам, чтобы научиться ими управлять "необходимо много времени".

Кроме того, координатор по связям с общественностью Совета национальной безопасности США подчеркнул, что Зеленский осознает риски, которым он подвергается, покидая Украину, но США работают над тем, чтобы визит был безопасным.