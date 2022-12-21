Пресс-конференция Зеленского и Байдена. Где и когда смотреть

Это первый зарубежный визит Зеленского с начала полномасштабного вторжения. Пресс-секретарь президента Сергей Никифоров утром сообщил, что президент выехал в Вашингтон с передовых позиций украинских защитников в Бахмуте и везет оттуда в подарок Байдену подписанный бойцами Вооруженных сил украинский флаг.
Президент США, комментируя в Twitter будущую встречу, пожелал Зеленскому хорошего полета и сказал, что им "многое нужно обсудить".
Белый дом официально пригласил Зеленского 14 декабря. При этом в администрации Байдена предложили такую программу визита:
Темы переговоров Байдена и Зеленского обозначены следующим образом: ситуация на поле боя, военная помощь США и союзников, усиление экономических и политических санкций против России, меры по восстановлению украинской энергетики.
Ожидается также, что Байден объявит о новом крупном пакете помощи Украине в области безопасности почти на $2 млрд. В него среди прочего войдут ЗРК Patriot.
Зеленский за время своего президентства дважды посещал Америку: в сентябре 2019 года, когда был президентом Дональд Трамп, и в сентябре 2021 года, уже во время президентства Байдена.