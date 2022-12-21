ГОРДОН
 
 
МИР

Пресс-конференция Зеленского и Байдена. Где и когда смотреть

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Зеленский последний раз встречался с Байденом в Белом доме в сентябре 2021 года
Зеленский последний раз встречался с Байденом в Белом доме в сентябре 2021 года
Фото: ЕРА

Президент Украины Владимир Зеленский, который 21 декабря отправился в США, проведет совместную пресс-конференцию с американским президентом Джо Байденом. Она будет транслироваться на официальном YouTube-канале Белого дома. Начало – в 23.30 по Киеву.

Это первый зарубежный визит Зеленского с начала полномасштабного вторжения. Пресс-секретарь президента Сергей Никифоров утром сообщил, что президент выехал в Вашингтон с передовых позиций украинских защитников в Бахмуте и везет оттуда в подарок Байдену подписанный бойцами Вооруженных сил украинский флаг.

Президент США, комментируя в Twitter будущую встречу, пожелал Зеленскому хорошего полета и сказал, что им "многое нужно обсудить".

Белый дом официально пригласил Зеленского 14 декабря. При этом в администрации Байдена предложили такую программу визита:

  • продолжительная встреча с Байденом;
  • встреча с ключевыми членами администрации по национальной безопасности и представителями правительства;
  • обращение к прессе;
  • участие в совместном заседании Конгресса.

Темы переговоров Байдена и Зеленского обозначены следующим образом: ситуация на поле боя, военная помощь США и союзников, усиление экономических и политических санкций против России, меры по восстановлению украинской энергетики.

Ожидается также, что Байден объявит о новом крупном пакете помощи Украине в области безопасности почти на $2 млрд. В него среди прочего войдут ЗРК Patriot.

ВИДЕО
The White House / YouTube
Контекст:

Зеленский за время своего президентства дважды посещал Америку: в сентябре 2019 года, когда был президентом Дональд Трамп, и в сентябре 2021 года, уже во время президентства Байдена

Теги: США, Украина, Джо Байден, Белый дом, Владимир Зеленский, трансляция, пресс-конференция
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Классная погода, созрели апельсины". Галкин снял видео в Израиле
"Классная погода, созрели апельсины". Галкин снял видео в Израиле
"Сексуальная девушка". Белодед засветила пресс. Фото
"Сексуальная девушка". Белодед засветила пресс. Фото
Жена Тигипко снялась с разведенными ногами
Жена Тигипко снялась с разведенными ногами
На фронте погиб заслуженный артист Украины Сергей Шкварченко
На фронте погиб заслуженный артист Украины Сергей Шкварченко
"Как там погода в Монако?" Автор песни про Бориса Джонсона записал ролик о Жеваго
"Как там погода в Монако?" Автор песни про Бориса Джонсона записал ролик о Жеваго
"Героизм во всем", "Сверхмощная нация". Учительница во время отключения света провела дистанционный урок на улице возле магазина. Видео
"Героизм во всем", "Сверхмощная нация". Учительница во время отключения света провела дистанционный урок на улице возле магазина. Видео
"Филигранная работа". Писатель Любка высказался о визите Зеленского в США после поездки в Бахмут
"Филигранная работа". Писатель Любка высказался о визите Зеленского в США после поездки в Бахмут
Группа "Жадан і Собаки" озвучила сумму, которую собрала осенью на концертах в поддержку украинской армии
Группа "Жадан і Собаки" озвучила сумму, которую собрала осенью на концертах в поддержку украинской армии
  "С журавлями души погибших воинов возвращаются на родную землю". Группа TIK посвятила украинским защитникам песню "Журавли". Видео
  "С журавлями души погибших воинов возвращаются на родную землю". Группа TIK посвятила украинским защитникам песню "Журавли". Видео
Любите моду? Выражайте себя вместе с Answear
Любите моду? Выражайте себя вместе с Answear Актуально
"В этом году такая". Мозговая показала свою новогоднюю елку
"В этом году такая". Мозговая показала свою новогоднюю елку
"Хочется сделать так, чтобы европейские зрители смогли уйти от шаблонных представлений об Украине". Ненов стал режиссером "Евровидения 2023"
"Хочется сделать так, чтобы европейские зрители смогли уйти от шаблонных представлений об Украине". Ненов стал режиссером "Евровидения 2023"
  "Продолжают пялиться в телевизор". Покровский в новом клипе показал, как родители убитого российского оккупанта встречают Новый год. Видео
  "Продолжают пялиться в телевизор". Покровский в новом клипе показал, как родители убитого российского оккупанта встречают Новый год. Видео
"Теперь у меня только печенье, консервы, вода и молоко в тетрапаке". Скичко рассказал, как живет без света на 10-м этаже
"Теперь у меня только печенье, консервы, вода и молоко в тетрапаке". Скичко рассказал, как живет без света на 10-м этаже
"Очень красивая женщина", "Наша Мавка". Никитюк снялась в венке и с яркой помадой
"Очень красивая женщина", "Наша Мавка". Никитюк снялась в венке и с яркой помадой
"Они оба в Украине". Андриенко заявил, что "Кроликов", внесенных в базу "Миротворца", видели в Киеве
"Они оба в Украине". Андриенко заявил, что "Кроликов", внесенных в базу "Миротворца", видели в Киеве
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Мы не верим в чудеса, мы верим в ВСУ". Ани Лорак получила ответ на пост о новогодних чудесах (116918)
2
"А какая была свадьба – на коленях стоял, плакал". Стало известно имя новой избранницы Остапчука. Фото (84121)
3
Галкин, покинувший Россию, заявил, что его примет один из красивейших залов мира (40676)
4
Клум показала, как в реальной жизни выглядит 41-летняя Пэрис Хилтон (36275)
5
Новая девушка бывшего мужа Ани Лорак показала, как спит с ним (32738)
6
"Очень повезет какому-то украинскому парню!" Дзюдоистка Белодед позировала на природе. Фото (27757)
7
"Помогала вернуть аккаунт". Травести-дива Монро рассказала о новой возлюбленной Остапчука (22266)
8
"Эти ноги – сокровище страны". Никитюк позировала в ультрамини (19380)
 
 
 
 