Перед визитом в США Зеленского заметили на вокзале в Польше

Польский телеканал TVN24 отметил, Зеленский вылетит в Вашингтон (США) из польского аэропорта Якенка под городом Жешув. Его сопровождает посол США в Украине Бриджит Бринк.
Ожидается, что Зеленский прибудет в Вашингтон во второй половине дня 21 декабря по местному времени.
Зеленский написал в Twitter, что находится в пути в США, чтобы укрепить устойчивость и обороноспособность Украины. Он анонсировал, что с президентом США Джо Байденом будет обсуждать сотрудничество двух стран. Также Зеленский планирует выступить в Конгрессе США и провести ряд двусторонних встреч.
Байден ответил на твит Зеленского, в котором тот сообщал о поездке в США.
"Надеюсь, у вас хорошо проходит полет, Владимир. Я очень рад видеть вас здесь. Есть много того, что нужно обсудить", – написал президент США.
I hope you’re having a good flight, Volodymyr. I’m thrilled to have you here. Much to discuss. https://t.co/SsRdsAnSDb— President Biden (@POTUS) December 21, 2022
Зеленский 21 декабря отправился в США – на следующий день после визита в Бахмут Донецкой области, который является одной из самых горячих точек на фронте. Ожидается, что встреча состоится на лужайке у Белого дома в 21.00 по киевскому времени. Зеленский везет Байдену и Конгрессу подарок от военных из Бахмута.
Это первый зарубежный визит президента Украины за время полномасштабного вторжения РФ.
Зеленский за время своего президентства дважды посещал Америку: в сентябре 2019 года, когда президентом был Дональд Трамп, и в сентябре 2021 года, уже во время президентства Байдена.