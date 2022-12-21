Перед визитом в США Зеленского заметили на вокзале в Польше

Зеленский прибудет в Вашингтон во второй половине дня 21 декабря по местному времени Скриншот: NBC News / YouTube

Польский телеканал TVN24 отметил, Зеленский вылетит в Вашингтон (США) из польского аэропорта Якенка под городом Жешув. Его сопровождает посол США в Украине Бриджит Бринк.

Ожидается, что Зеленский прибудет в Вашингтон во второй половине дня 21 декабря по местному времени.

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Видео: NBC News / YouTube

Зеленский написал в Twitter, что находится в пути в США, чтобы укрепить устойчивость и обороноспособность Украины. Он анонсировал, что с президентом США Джо Байденом будет обсуждать сотрудничество двух стран. Также Зеленский планирует выступить в Конгрессе США и провести ряд двусторонних встреч.

Байден ответил на твит Зеленского, в котором тот сообщал о поездке в США.

"Надеюсь, у вас хорошо проходит полет, Владимир. Я очень рад видеть вас здесь. Есть много того, что нужно обсудить", – написал президент США.

I hope you’re having a good flight, Volodymyr. I’m thrilled to have you here. Much to discuss. https://t.co/SsRdsAnSDb — President Biden (@POTUS) December 21, 2022