Зеленский опубликовал первые фото визита в США

"Сегодня я в Вашингтоне, чтобы поблагодарить американский народ, президента [США Джо Байдена] и Конгресс за столь необходимую поддержку. А также продолжить сотрудничество по приближению нашей победы. Проведу ряд переговоров по укреплению устойчивости и обороноспособности Украины. В частности, с президентом США Джозефом Байденом обсудим двустороннее сотрудничество Украины и Соединенных Штатов Америки", – написал Зеленский.

В следующем году Украина должна вернуть украинский флаг и свободу всей своей земле и людям, написал президент.

По данным телеканала CNN, самолет с Зеленским на борту приземлился на авиабазе Эндрюс.

Согласно графику визита украинского лидера, в 21.00 по Киеву президент США Джо Байден встретит Зеленского в Белом доме, после чего проведет с ним двустороннюю встречу. Затем в 23.30 по Киеву президенты Украины и США проведут совместную пресс-конференцию, а позже, ориентировочно в 2.30 22 декабря по киевскому времени, Зеленский выступит с обращением перед обеими палатами Конгресса.

В Белом доме уточнили, что Байден пригласил Зеленского в США, потому что развязанная Россией война в Украине "вступила в новую стадию". По словам Байдена, ему с украинским президентом "нужно многое обсудить".