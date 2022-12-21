В Офисе президента назвали главные цели визита Зеленского в США

Визит президента Украины, во-первых, покажет, насколько высок уровень доверия между странами, цитирует Подоляка Reuters. Он считает поездку украинского лидера в США сразу после посещения самой горячей точки развязанной Россией войны – Бахмута Донецкой области – "в высшей степени символичной" и "знаменательной"
Во-вторых, отмечают в ОПУ, приезд Зеленского в США опровергнет попытки России распространять дезинформацию о том, что отношения между Америкой и Украиной якобы "охлаждаются". По мнению советника главы ОПУ, в то время как США однозначно поддерживают Украину, РФ изображает отношения Соединенных Штатов и Украины далекими от реальности.
Третий аспект визита Зеленского – возможность напрямую объяснить американской политической элите реальную ситуацию в Украине, масштаб развязанной Россией войны и ее истинный характер, а также рассказать, какое именно оружие нужно нашим героям, чтобы в дальнейшем бороться с российской агрессией.
Четвертая цель визита, по словам советника главы ОПУ, – "оружие, оружие и еще раз оружие". У Зеленского есть важная возможность лично объяснить, зачем Украине нужны те или иные виды вооружений. В частности, полагает Подоляк, речь во время визита будет идти о бронетехнике, новейших системах противоракетной обороны и ракетах большой дальности.
Зеленский пояснит собеседникам, почему предоставление Украине такого оружия не приведет к эскалации войны, а резко снизит военный потенциал России, считает Подоляк.
Советник главы Офиса президента добавил, что визит Зеленского активизирует и оптимизирует ключевые направления военного сотрудничества и мобилизует двухпартийную политическую поддержку.
Кроме того, поездка украинского президента, как написал Подоляк для Reuters, более четко изобразит картину будущего, которое может наступить, если война не будет закончена на "правильных" условиях.
Зеленский 21 декабря отправился в США – на следующий день после визита в Бахмут Донецкой области, который является одной из самых горячих точек на фронте. Программа его визита начнется со встречи с президентом США Джо Байденом на лужайке у Белого дома в 21.00 по киевскому времени. Зеленский везет Байдену и Конгрессу подарок от военных из Бахмута.
Это первый зарубежный визит президента Украины за время полномасштабного вторжения РФ.
Зеленский за время своего президентства дважды посещал Америку: в сентябре 2019 года, когда президентом был Дональд Трамп, и в сентябре 2021 года, уже во время президентства Байдена.
В Белом доме уточнили, что Байден пригласил Зеленского в США, потому что развязанная Россией война в Украине "вступила в новую стадию". По словам Байдена, ему с украинским президентом "нужно многое обсудить".