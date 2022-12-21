В США ожидают одобрения Зеленским законопроекта о признании России государством-агрессором – СМИ

Об этом сообщил CNN со ссылкой на источники.
Ожидается, что Зеленский лично обратится к Конгрессу США вечером.
Если глава Украинского государства поддержит законопроект, то спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси может внести его уже на этой неделе, подчеркнул телеканал.
В то же время, как указал CNN, пока неясно, как обе палаты Конгресса США смогут принять законопроект до того, как уйдут на перерыв, который ознаменует конец 117-го Конгресса. Первое заседание нового состава Конгресса после выборов в ноябре состоится 3 января 2023 года.
СМИ писали, что Конгресс США намерен объявить Россию государством-агрессором, но не государством – спонсором терроризма.
Согласно графику визита украинского лидера, в 21.00 по Киеву Байден встретит Зеленского в Белом доме, после чего проведет с ним двустороннюю встречу. Затем в 23.30 по Киеву президенты Украины и США проведут совместную пресс-конференцию, а позже, ориентировочно в 2.30 22 декабря по киевскому времени, Зеленский выступит с обращением перед обеими палатами Конгресса.
В Белом доме уточнили, что Байден пригласил Зеленского в США, потому что развязанная Россией война в Украине "вступила в новую стадию". По словам Байдена, ему с украинским президентом "нужно многое обсудить".
Это первый зарубежный визит президента Украины за время полномасштабного вторжения РФ.
Украинские власти неоднократно призывали Запад признать Россию государством-террористом или государством – спонсором терроризма и продолжают настаивать на этом.
Так, 28 июля Сенат США одобрил резолюцию, в которой призвал Госдепартамент признать Россию государством – спонсором терроризма из-за ее действий в Чечне, Грузии, Сирии и в Украине. 14 сентября в Сенате США представили еще один законопроект о признании РФ спонсором терроризма. Окончательное решение США еще не приняли.
Государством – спонсором терроризма Россию признали Литва, Латвия, Эстония, Польша и Чехия. Европейский парламент на заседании 23 ноября также принял резолюцию о признании России страной – спонсором терроризма.