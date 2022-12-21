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В США ожидают одобрения Зеленским законопроекта о признании России государством-агрессором – СМИ

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Ориентировочно в 2.30 22 декабря по киевскому времени Зеленский выступит с обращением перед обеими палатами Конгресса США
Ориентировочно в 2.30 22 декабря по киевскому времени Зеленский выступит с обращением перед обеими палатами Конгресса США
Фото: depositphotos.com

Администрация президента США Джо Байдена в течение последних нескольких месяцев работала с Конгрессом над законопроектом, который официально может признать Россию "государством-агрессором", но сначала американские законодатели хотят узнать, поддержит ли документ президент Украины Владимир Зеленский, который 21 декабря прибыл с визитом в Вашингтон.

Об этом сообщил CNN со ссылкой на источники.

Ожидается, что Зеленский лично обратится к Конгрессу США вечером.

Если глава Украинского государства поддержит законопроект, то спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси может внести его уже на этой неделе, подчеркнул телеканал.

В то же время, как указал CNN, пока неясно, как обе палаты Конгресса США смогут принять законопроект до того, как уйдут на перерыв, который ознаменует конец 117-го Конгресса. Первое заседание нового состава Конгресса после выборов в ноябре состоится 3 января 2023 года.

СМИ писали, что Конгресс США намерен объявить Россию государством-агрессором, но не государством – спонсором терроризма.

Согласно графику визита украинского лидера, в 21.00 по Киеву Байден встретит Зеленского в Белом доме, после чего проведет с ним двустороннюю встречу. Затем в 23.30 по Киеву президенты Украины и США проведут совместную пресс-конференцию, а позже, ориентировочно в 2.30 22 декабря по киевскому времени, Зеленский выступит с обращением перед обеими палатами Конгресса.

В Белом доме уточнили, что Байден пригласил Зеленского в США, потому что развязанная Россией война в Украине "вступила в новую стадию". По словам Байдена, ему с украинским президентом "нужно многое обсудить".

Это первый зарубежный визит президента Украины за время полномасштабного вторжения РФ.

Контекст:

Украинские власти неоднократно призывали Запад признать Россию государством-террористом или государством – спонсором терроризма и продолжают настаивать на этом.

Так, 28 июля Сенат США одобрил резолюцию, в которой призвал Госдепартамент признать Россию государством – спонсором терроризма из-за ее действий в Чечне, Грузии, Сирии и в Украине. 14 сентября в Сенате США представили еще один законопроект о признании РФ спонсором терроризма. Окончательное решение США еще не приняли. 

Государством – спонсором терроризма Россию признали Литва, Латвия, Эстония, Польша и Чехия. Европейский парламент на заседании 23 ноября также принял резолюцию о признании России страной – спонсором терроризма.

Теги: Россия, США, Украина, терроризм, Джо Байден, Конгресс США, Вашингтон, Владимир Зеленский, парламент, законопроект, президент, визит, признание, Нэнси Пелоси, спикер, обращение
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