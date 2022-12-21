Конгресс США намерен объявить Россию государством-агрессором, но не государством – спонсором терроризма – СМИ

Согласно публикации, такое признание предоставит президенту США новые санкционные полномочия в отношении российских чиновников. Однако помощник от Республиканской партии в Палате представителей США назвал этот шаг "половинчатым" ответом на требование президента Украины Владимира Зеленского, чтобы США признали Россию государством – спонсором терроризма.

Признание России государством – спонсором терроризма привело бы к международной изоляции Москвы и заставило бы США накладывать дополнительные ограничения на страны, которые взаимодействуют с Кремлем, говорят журналисты.

Однако администрация президента США Джо Байдена отвергла эти требования, заявив, что это связало бы руки США во взаимодействии с Россией в целом и заблокировало бы любые дипломатические усилия, направленные на прекращение войны России против Украины.

Помощники республиканских конгрессменов сообщили изданию, что проект текста находится на стадии согласования между администрацией и руководством Конгресса. Они также раскритиковали администрацию за неспособность ввести какие-либо серьезные наказания против РФ.

"Зеленский попросил о признании России государством – спонсором терроризма, а вместо этого администрация Байдена заявила, что не поддержит его, но придумала альтернативное определение, которое даже не существует во внутреннем или международном праве США – для него нет никакой правовой основы", – сказал изданию помощник конгрессмена, знакомый с переговорами.

Версия проекта, полученная изданием, утверждает, что президент после введения в действие меры может признать Россию "государством-агрессором" и имеет право "определить любую иностранную страну" как государство-агрессора, если президент установит, что она участвует в актах агрессии против Украины.

Проект закона позволяет президенту накладывать санкции на любое лицо, которое "несет ответственность, участвует или является соучастником" преступления агрессии.

Но критики текста говорят, что эти полномочия по санкциям являются лишними, поскольку администрация Байдена ввела санкции против президента РФ Владимира Путина и многих его высокопоставленных чиновников и членов его семьи с тех пор, как Москва начала свое вторжение в Украину в феврале.

Американские общественные организации, поддерживающие Украину, выступили с совместным заявлением против законодательства о признании РФ государством-агрессором. Заявление подписали Украинский конгрессовый комитет Америки, Объединенный балтийско-американский национальный комитет и организация "Вместе для Украины".

Республиканцы также заявляют, что текст законопроекта о государстве-агрессоре является риторически более слабым, чем попытки осудить Россию за геноцид в Украине. Сенаторы внесли в июле резолюцию, которая признает действия России в Украине геноцидом.

Украинские чиновники признали, что статус государства-агрессора не соответствует их запросам о признании России государством – спонсором терроризма, но поддерживают эту меру как способ описать Россию государством, осуществляющим террористические акты, и в целом могут поддержать введение отдельного термина, если он предоставит дополнительные инструменты для наказания государства-агрессора за совершение террористических актов.