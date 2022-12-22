Боевой флаг из Бахмута и постоянные овации. Полное видео выступления Зеленского в Конгрессе США

В ходе выступления Владимир Зеленский рассказал о первой важной победе над Россией, поблагодарил США и американский народ за поддержку и выразил уверенность, что украинские военные с помощью американской техники смогут победить РФ.
Он также передал Конгрессу боевой флаг от украинских военнослужащих, которые с весны сдерживают наступление РФ под Бахмутом Донецкой области.
Зеленский 21 декабря прибыл в США – это его первый зарубежный визит с начала полномасштабного вторжения РФ.
В Белом доме говорили, что президент США Джо Байден пригласил Зеленского в США, потому что развязанная Россией война в Украине "вступила в новую стадию". По словам Байдена, ему с украинским президентом "нужно многое обсудить". Одним из главных результатов сегодняшней поездки стало объявление нового пакета военной помощи Украине на $1,85 млрд, в который войдут противоракетные системы Patriot.
Ожидается, что вскоре после выступления перед Конгрессом Зеленский вернется в Украину.