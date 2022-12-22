Боевой флаг из Бахмута и постоянные овации. Полное видео выступления Зеленского в Конгрессе США

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В ходе выступления Владимир Зеленский рассказал о первой важной победе над Россией, поблагодарил США и американский народ за поддержку и выразил уверенность, что украинские военные с помощью американской техники смогут победить РФ.

Он также передал Конгрессу боевой флаг от украинских военнослужащих, которые с весны сдерживают наступление РФ под Бахмутом Донецкой области.