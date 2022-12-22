Зеленский и Байден проводят пресс-конференцию в Вашингтоне. Трансляция

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Зеленский прибыл в Вашингтон 21 декабря на военном самолете США. В Белом доме его встречал Байден с первой леди Джилл Байден.

Сегодняшняя поездка – первый зарубежный визит президента Украины после начала полномасштабного российского вторжения.

В Белом доме говорили, что Байден пригласил Зеленского в США, потому что развязанная Россией война в Украине "вступила в новую стадию". По словам Байдена, ему с украинским президентом "нужно многое обсудить".

Перед прилетом Зеленского в США официально подтвердили, что передадут Украине противоракетные системы Patriot в рамках нового пакета военной помощи на $1,85 млрд.