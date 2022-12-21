"Я приехал – значит, мы контролируем ситуацию". Зеленский заявил, что хотел посетить США раньше

"Для меня большая честь быть здесь. Спасибо за приглашение. Я действительно хотел приехать [раньше], и президент об этом знает. Но я не мог, потому что ситуация была сложной. Сейчас, поскольку я приехал, это значит, что мы контролируем ситуацию, и прежде всего – благодаря вашей поддержке", – сказал Зеленский.

Президент Украины добавил, что обсудит с Байденом "важные темы", в частности ситуацию в энергетике, серьезно пострадавшей из-за российских ракетных атак, и на поле боя.

Он также выразил благодарность от имени всех украинцев "за вашу большую поддержку и лидерство".

"Европа, многие страны помогли и помогают нам, потому что война не закончилась. Это боль. Но я благодарен за ваше лидерство. Благодарим Конгресс за двухпартийную поддержку и от наших простых людей – вашим простым людям, американцам", – заявил Зеленский.