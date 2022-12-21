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"Я приехал – значит, мы контролируем ситуацию". Зеленский заявил, что хотел посетить США раньше

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Зеленский поблагодарил Байдена за лидерство в вопросе поддержки Украины
Зеленский поблагодарил Байдена за лидерство в вопросе поддержки Украины
Фото: EPA

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его визит в США свидетельствует о том, что украинская армия контролирует ситуацию на поле боя. Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал перед началом переговоров с президентом США Джо Байденом в Белом доме.

"Для меня большая честь быть здесь. Спасибо за приглашение. Я действительно хотел приехать [раньше], и президент об этом знает. Но я не мог, потому что ситуация была сложной. Сейчас, поскольку я приехал, это значит, что мы контролируем ситуацию, и прежде всего – благодаря вашей поддержке", – сказал Зеленский.

Президент Украины добавил, что обсудит с Байденом "важные темы", в частности ситуацию в энергетике, серьезно пострадавшей из-за российских ракетных атак, и на поле боя.

Он также выразил благодарность от имени всех украинцев "за вашу большую поддержку и лидерство".

"Европа, многие страны помогли и помогают нам, потому что война не закончилась. Это боль. Но я благодарен за ваше лидерство. Благодарим Конгресс за двухпартийную поддержку и от наших простых людей – вашим простым людям, американцам", – заявил Зеленский.

Контекст:

Сегодняшняя поездка – первый зарубежный визит президента Украины после начала полномасштабного российского вторжения. В Белом доме говорили, что Байден пригласил Зеленского в США, потому что развязанная Россией война в Украине "вступила в новую стадию". По словам Байдена, ему с украинским президентом "нужно многое обсудить".

Перед приездом украинского президента США официально подтвердили, что передадут Украине системы Patriot в рамках нового пакета военной помощи на $1,85 млрд.

Дмитрий НЕЙМЫРОК
заместитель главного редактора
Теги: США, Украина, Джо Байден, вторжение, Владимир Зеленский, российская агрессия, война России против Украины
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