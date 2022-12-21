Системы Patriot, боеприпасы для HIMARS, танков и артиллерии. В Пентагоне раскрыли содержание нового пакета военной помощи для Украины

Возможности пакета военной помощи на $1 млрд, о котором сообщил президент США Джо Байден, включают в себя:

одну батарею Patriot и боеприпасы;

боеприпасы к HIMARS;

500 артиллерийских выстрелов 155-мм калибра с точным наведением;

10 120-мм минометных систем и 10 тыс. 120-мм минометных выстрелов;

10 82-мм минометных систем;

10 60-мм минометных систем;

37 автомобилей с противоминной защитой Cougar MRAP;

120 многоцелевых высокомобильных колесных машин HMMWV;

шесть бронированных грузовиков общего назначения;

противолокационные ракеты HARM;

устройства для высокоточного авиационного вооружения JADM;

более 2700 гранатометов и стрелкового оружия;

противопехотные боеприпасы Claymore;

приборы ночного видения и оптику;

тактические защищенные системы связи;

бронежилеты.

В Пентагоне отметили, что предоставление военной помощи из запасов минобороны США, которое находится в компетенции Байдена, происходит уже в 28-й раз с августа 2021 года.

Список военной помощи предоставленной по программе USAI ($850 млн):

45 тыс. 152-мм артиллерийских снарядов;

20 тыс. 122-мм артиллерийских снарядов;

50 тыс. 122-мм реактивных снарядов к системам БМ-21 "Град";

100 тыс. 125-мм танковых боеприпасов;

терминалы и услуги SATCOM;

финансирование обучения, технического обслуживания.

В отличие от военной помощи по линии президента США, USAI является механизмом, в соответствии с которым Соединенные Штаты закупают возможности у промышленности, а не поставляют оборудование, которое используется из запасов министерства обороны США. Таким образом, объявление о пакете USAI представляет собой начало процесса заключения контрактов на предоставление дополнительных возможностей ВСУ, уточнили в Пентагоне.

В минобороны США подчеркнули, что в общей сложности Соединенные Штаты выделили Украине помощь в области безопасности на сумму более $21,9 млрд с момента прихода в Белый дом администрации Байдена.

Уточняется, что с 2014 года Соединенные Штаты выделили Украине около $24 млрд на помощь в обеспечении безопасности и около $21,2 млрд с начала неспровоцированного полномасштабного вторжения России 24 февраля на неотложные, а также более долгосрочные потребности в помощи в области безопасности.

"Чтобы удовлетворить растущие потребности Украины на поле боя, Соединенные Штаты будут продолжать работать со своими союзниками и партнерами, чтобы предоставить Украине ключевые возможности", – подытожили в Пентагоне.

Госсекретарь США Энтони Блинкен, заявив 21 декабря о новом пакете военной помощи для Украины, уточнил, что он включает $1 млрд финансирования, о выделении которого распорядился президент Джо Байден, а также $850 млн, которые предоставляет Пентагон в рамках Инициативы по содействию безопасности Украины (Ukraine Security Assistance Initiative, USAI).

"Сегодняшний пакет помощи впервые содержит систему ПВО Patriot, которая способна сбивать крылатые ракеты, баллистические ракеты малой дальности и самолеты на значительно большей высоте, чем ранее предоставленные системы ПВО", – рассказал Блинкен.

США объявили о новом пакете помощи на фоне визита в Вашингтон президента Украины Владимира Зеленского.