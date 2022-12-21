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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Системы Patriot, боеприпасы для HIMARS, танков и артиллерии. В Пентагоне раскрыли содержание нового пакета военной помощи для Украины

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Украина впервые получит ЗРК Patriot в рамках нового пакета военной помощи США
Украина впервые получит ЗРК Patriot в рамках нового пакета военной помощи США
Фото: EPA

Официальный сайт Пентагона 21 декабря опубликовал перечень оборудования, техники и боеприпасов, которые войдут в новый пакет оборонной помощи для Украины.

Возможности пакета военной помощи на $1 млрд, о котором сообщил президент США Джо Байден, включают в себя:

  • одну батарею Patriot и боеприпасы;
  • боеприпасы к HIMARS;
  • 500 артиллерийских выстрелов 155-мм калибра с точным наведением;
  • 10 120-мм минометных систем и 10 тыс. 120-мм минометных выстрелов;
  • 10 82-мм минометных систем;
  • 10 60-мм минометных систем;
  • 37 автомобилей с противоминной защитой Cougar MRAP;
  • 120 многоцелевых высокомобильных колесных машин HMMWV;
  • шесть бронированных грузовиков общего назначения;
  • противолокационные ракеты HARM;
  • устройства для высокоточного авиационного вооружения JADM;
  • более 2700 гранатометов и стрелкового оружия;
  • противопехотные боеприпасы Claymore;
  • приборы ночного видения и оптику;
  • тактические защищенные системы связи;
  • бронежилеты.

В Пентагоне отметили, что предоставление военной помощи из запасов минобороны США, которое находится в компетенции Байдена, происходит уже в 28-й раз с августа 2021 года.

Список военной помощи предоставленной по программе USAI ($850 млн):

  • 45 тыс. 152-мм артиллерийских снарядов;
  • 20 тыс. 122-мм артиллерийских снарядов;
  • 50 тыс. 122-мм реактивных снарядов к системам БМ-21 "Град";
  • 100 тыс. 125-мм танковых боеприпасов;
  • терминалы и услуги SATCOM;
  • финансирование обучения, технического обслуживания.

В отличие от военной помощи по линии президента США, USAI является механизмом, в соответствии с которым Соединенные Штаты закупают возможности у промышленности, а не поставляют оборудование, которое используется из запасов министерства обороны США. Таким образом, объявление о пакете USAI представляет собой начало процесса заключения контрактов на предоставление дополнительных возможностей ВСУ, уточнили в Пентагоне.

В минобороны США подчеркнули, что в общей сложности Соединенные Штаты выделили Украине помощь в области безопасности на сумму более $21,9 млрд с момента прихода в Белый дом администрации Байдена. 

Уточняется, что с 2014 года Соединенные Штаты выделили Украине около $24 млрд на помощь в обеспечении безопасности и около $21,2 млрд с начала неспровоцированного полномасштабного вторжения России 24 февраля на неотложные, а также более долгосрочные потребности в помощи в области безопасности.

"Чтобы удовлетворить растущие потребности Украины на поле боя, Соединенные Штаты будут продолжать работать со своими союзниками и партнерами, чтобы предоставить Украине ключевые возможности", – подытожили в Пентагоне.

Госсекретарь США Энтони Блинкен, заявив 21 декабря о новом пакете военной помощи для Украины, уточнил, что он включает $1 млрд финансирования, о выделении которого распорядился президент Джо Байден, а также $850 млн, которые предоставляет Пентагон в рамках Инициативы по содействию безопасности Украины (Ukraine Security Assistance Initiative, USAI).

"Сегодняшний пакет помощи впервые содержит систему ПВО Patriot, которая способна сбивать крылатые ракеты, баллистические ракеты малой дальности и самолеты на значительно большей высоте, чем ранее предоставленные системы ПВО", – рассказал Блинкен.

США объявили о новом пакете помощи на фоне визита в Вашингтон президента Украины Владимира Зеленского.

Контекст:

США предоставляют помощь Украине преимущественно по системе "президентского сокращения" запасов Пентагона. Кроме того, США помогают Украине в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI) в более длительной перспективе – заключая контракты с промышленностью на производство оружия.

Отдельно в Соединенных Штатах приняли закон о ленд-лизе для Украины, согласно которому США смогут одалживать или сдавать в аренду средства защиты Украине и другим странам Восточной Европы. Посол Украины в США Оксана Маркарова объяснила, что для оборонной помощи Украине минобороны США пока использует программы безвозмездной передачи оружия, а ленд-лиз – это дополнительный инструмент, который будет применяться в случае необходимости.

Также США предоставляют Украине финансовую и гуманитарную помощь.

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