США объявили о выделении Украине $1,85 млрд дополнительной военной помощи, включая систему ПВО Patriot

Общая военная помощь Украине от США составит $21,9 млрд с начала работы администрации Байдена, отметил Блинкен (на фото) Фото: EPA

Об этом говорится в заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена, опубликованном на сайте Госдепартамента.

Блинкен отметил, что пакет помощи Украине от США включает $1 млрд финансирования, о выделении которого распорядился президент Джо Байден, а также $850 млн, которые предоставляет Пентагон в рамках Инициативы по содействию безопасности Украины (Ukraine Security Assistance Initiative, USAI).

Таким образом, общая военная помощь Украине от США составит $21,9 млрд с начала работы администрации Байдена, добавил госсекретарь.

"Сегодняшний пакет помощи впервые содержит систему ПВО Patriot, которая способна сбивать крылатые ракеты, баллистические ракеты малой дальности и самолеты на значительно большей высоте, чем ранее предоставленные системы ПВО", – рассказал Блинкен.

США объявили о новом пакете помощи на фоне визита в Вашингтон президента Украины Владимира Зеленского.