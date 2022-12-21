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США объявили о выделении Украине $1,85 млрд дополнительной военной помощи, включая систему ПВО Patriot

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Общая военная помощь Украине от США составит $21,9 млрд с начала работы администрации Байдена, отметил Блинкен (на фото)
Общая военная помощь Украине от США составит $21,9 млрд с начала работы администрации Байдена, отметил Блинкен (на фото)
Фото: EPA

Соединенные Штаты 21 декабря официально объявили о выделении Украине дополнительной военной помощи на $1,85 млрд.

Об этом говорится в заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена, опубликованном на сайте Госдепартамента.

Блинкен отметил, что пакет помощи Украине от США включает $1 млрд финансирования, о выделении которого распорядился президент Джо Байден, а также $850 млн, которые предоставляет Пентагон в рамках Инициативы по содействию безопасности Украины (Ukraine Security Assistance Initiative, USAI).

Таким образом, общая военная помощь Украине от США составит $21,9 млрд с начала работы администрации Байдена, добавил госсекретарь.

"Сегодняшний пакет помощи впервые содержит систему ПВО Patriot, которая способна сбивать крылатые ракеты, баллистические ракеты малой дальности и самолеты на значительно большей высоте, чем ранее предоставленные системы ПВО", – рассказал Блинкен.

США объявили о новом пакете помощи на фоне визита в Вашингтон президента Украины Владимира Зеленского.

Контекст:

СМИ сообщили, что Зеленский 21 декабря прибыл в США.

Согласно графику визита украинского лидера, в 21.00 по Киеву  Байден встретит Зеленского в Белом доме, после чего проведет с ним двустороннюю встречу. Затем в 23.30 по Киеву президенты Украины и США проведут совместную пресс-конференцию, а позже, ориентировочно в 2.30 22 декабря по киевскому времени, Зеленский выступит с обращением перед обеими палатами Конгресса.

В Белом дому уточнили, что Байден пригласил Зеленского в США, потому что развязанная Россией война в Украине "вступила в новую стадию". По словам Байдена, ему с украинским президентом "нужно многое обсудить".

Это первый зарубежный визит президента Украины за время полномасштабного вторжения РФ.

Теги: Россия, США, Украина, Джо Байден, Пентагон, Госдепартамент США, ПВО, военная помощь, Энтони Блинкен, война России против Украины, президент, финансирование, ПРО Patriot
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