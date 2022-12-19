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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украина пока не получала вооружений от США по ленд-лизу – МИД

Украина на безвозмездной основе получает оборонную помощь от США по трем программам, отметил Николенко
Украина на безвозмездной основе получает оборонную помощь от США по трем программам, отметил Николенко
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

США до сих пор не предоставляли Украине военную помощь по программе ленд-лиза.

Об этом 19 декабря в комментарии hromadske сообщил спикер МИД Украины Олег Николенко.

Он рассказал, что преимущество этого инструмента – "быстрота принятия Администрацией США решений по упрощенной процедуре без лишней бюрократии и необходимости голосования по каждому пакету помощи Украине в Конгрессе США".

"Недостаток – объемы поставок американского оружия в рамках ленд-лиза напрямую зависят от финансовых возможностей Украины", – отметил Николенко.

По его словам, Украина на безвозмездной основе получает оборонную помощь от США по трем программам: Инициатива содействия безопасности (Ukraine Security Assistance Initiative, USAI), внешнее военное финансирование (Foreign Military Financing, FMF) и пополнение запасов оружия США (Replenishment of U.S. weapons stocks).

Они, в отличие от ленд-лиза, не предусматривают возмещения со стороны Украины стоимости вооружения, военной техники и боеприпасов, подчеркнул Николенко.

Кроме того, США были инициатором создания Контактной группы по обороне Украины (участвуют 50 стран), в результате чего удалось мобилизовать предоставление Киеву оружия на $40 млрд, добавил спикер МИД. Из них более $19,3 млрд поступило от США, резюмировал Николенко.

Контекст:

Ленд-лиз – программа, в рамках которой США снабжали союзников по антигитлеровской коалиции продовольствием, нефтью и вооружением во время Второй мировой войны. Подписал закон о ленд-лизе 11 марта 1941 года президент США Франклин Рузвельт. По условиям той программы, оплатить поставки можно было уже после победы, причем только ту технику, которая осталась целой после войны. Кроме того, часть долгов союзникам была прощена. "Голос Америки" отметил, что именно этот закон сыграл ключевую роль в разгроме гитлеровской Германии.

В Соединенных Штатах приняли закон о ленд-лизе для Украины, согласно которому США смогут одалживать или сдавать в аренду средства защиты Украине и другим странам Восточной Европы. Согласно этому закону, президент США сможет разрешить правительству одалживать или сдавать в аренду средства защиты Украине и другим странам Восточной Европы, "затронутым вторжением РФ в Украину", чтобы помочь укрепить их обороноспособность и защитить гражданское население.

Посол Украины в США Оксана Маркарова объяснила, что для оборонной помощи Украине минобороны США пока использует программы безвозмездной передачи оружия, а ленд-лиз – это дополнительный инструмент, который будет применяться в случае необходимости.

С начала работы администрации президента Джо Байдена в январе 2021 года США выделили $20 млрд на предоставление Украине помощи в сфере безопасности, в том числе $19,3 млрд – с 24 февраля 2022 года, когда началось полномасштабное вторжение РФ. С 2014 года США выделили на предоставление Украине оборонной помощи около $22,1 млрд, подчеркнули в Пентагоне.

Теги: США, Украина, МИД Украины, вооружение, военная помощь, боеприпасы, закон, Олег Николенко, спикер, ленд-лиз
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