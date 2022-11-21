Глава Пентагона заявил, что украинские войска лучше готовы к зиме, чем российские

Остин добавил, сейчас "трудно предсказать", сколько будет еще продолжаться война России против Украины. Глава Пентагона подчеркнул, что в центре внимания США находится поддержка Украины, в то время как Украина сосредоточена на том, чтобы "делать все, чтобы вернуть себе всю суверенную территорию".

Остин также заявил, что, по его мнению, Украина "будет готова" к боевым действиям в зимние месяцы. Он добавил, что украинская армия будет в "намного лучшем состоянии, чем российская", в частности, благодаря США.