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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Глава Пентагона заявил, что украинские войска лучше готовы к зиме, чем российские

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"Трудно предсказать", сколько будет еще продолжаться война, заявил Остин
"Трудно предсказать", сколько будет еще продолжаться война, заявил Остин
Фото: EPA

США будут поддерживать Украину столько, сколько необходимо. Об этом 21 ноября заявил министр обороны США Ллойд Остин во время своей поездки в Индонезию, сообщил CNN.

Остин добавил, сейчас "трудно предсказать", сколько будет еще продолжаться война России против Украины. Глава Пентагона подчеркнул, что в центре внимания США находится поддержка Украины, в то время как Украина сосредоточена на том, чтобы "делать все, чтобы вернуть себе всю суверенную территорию".

Остин также заявил, что, по его мнению, Украина "будет готова" к боевым действиям в зимние месяцы. Он добавил, что украинская армия будет в "намного лучшем состоянии, чем российская", в частности, благодаря США.

Контекст:

С начала полномасштабного вторжения России США предоставили Украине военную, гуманитарную и прямую экономическую помощь на $25 млрд.

США предоставляют помощь Украине преимущественно по системе "президентского сокращения" запасов Пентагона. Кроме того, США помогают Украине в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI) в более длительной перспективе – заключая контракты с промышленностью на производство оружия.

Отдельно в Соединенных Штатах приняли закон о ленд-лизе для Украины, согласно которому США смогут одалживать или сдавать в аренду средства защиты Украине и другим странам Восточной Европы. Посол Украины в США Оксана Маркарова объяснила, что для оборонной помощи Украине минобороны США пока использует программы безвозмездной передачи оружия, а ленд-лиз – это дополнительный инструмент, который будет применяться в случае необходимости.

Теги: Россия, США, Украина, Пентагон, вторжение, Минобороны, война России против Украины, Ллойд Остин, ленд-лиз
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