Глава Пентагона заявил, что украинские войска лучше готовы к зиме, чем российские

Остин добавил, сейчас "трудно предсказать", сколько будет еще продолжаться война России против Украины. Глава Пентагона подчеркнул, что в центре внимания США находится поддержка Украины, в то время как Украина сосредоточена на том, чтобы "делать все, чтобы вернуть себе всю суверенную территорию".
Остин также заявил, что, по его мнению, Украина "будет готова" к боевым действиям в зимние месяцы. Он добавил, что украинская армия будет в "намного лучшем состоянии, чем российская", в частности, благодаря США.
С начала полномасштабного вторжения России США предоставили Украине военную, гуманитарную и прямую экономическую помощь на $25 млрд.
США предоставляют помощь Украине преимущественно по системе "президентского сокращения" запасов Пентагона. Кроме того, США помогают Украине в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI) в более длительной перспективе – заключая контракты с промышленностью на производство оружия.
Отдельно в Соединенных Штатах приняли закон о ленд-лизе для Украины, согласно которому США смогут одалживать или сдавать в аренду средства защиты Украине и другим странам Восточной Европы. Посол Украины в США Оксана Маркарова объяснила, что для оборонной помощи Украине минобороны США пока использует программы безвозмездной передачи оружия, а ленд-лиз – это дополнительный инструмент, который будет применяться в случае необходимости.