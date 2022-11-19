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Пентагон: Китай и Россия стремятся к миру, в котором для разрешения споров применяется сила. США против такого подхода

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Он связал агрессию РФ в Украине и Китая на Тайване
Он связал агрессию РФ в Украине и Китая на Тайване
Фото: ЕРА

Китай и Россия строят такую систему миропорядка, в которой для разрешения споров доминирует сила. Об этом министр обороны США Ллойд Остин заявил 19 ноября на Международном форуме по безопасности в Галифаксе (Канада), который транслируется в YouTube.

Остин отметил, что вторжение РФ в Украину подчеркнуло вызов, с которым США сталкивается в Индо-Тихоокеанском регионе, где Китай также продвигает "что-то очень далекое от нашего представления о свободной, стабильной и открытой международной системе".

"Пекин, как и Москва, стремится к миру, в котором сила делает правоту "правее", где споры решаются с помощью силы и где автократы могут подавить пламя свободы", – сказал он.

Действия Китая вокруг Тайваня становятся "все более провокационными", отметил глава Пентагона и назвал это "наиболее серьезной проблемой, с которой столкнулись Соединенные Штаты".

Он связал агрессию РФ против Украины и Китая на Тайване, подчеркнув, что, если одной стране удастся избежать наказания за нарушения, другие последуют за ней. Глава Пентагона пообещал, что США будут противодействовать этому, защищая гуманитарные принципы и международное право.

"На войне все еще существуют правила. И если великая держава может выставлять напоказ эти правила, это побуждает других игнорировать международное право и международные нормы. Мы полны решимости защищать эти правила – и особенно основополагающий принцип небоевого иммунитета", – подвел итог американский министр обороны.

Теги: Россия, США, Украина, Китай, Москва, Пентагон, Пекин, оборона, Тайвань, международное право, война России против Украины, Ллойд Остин
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