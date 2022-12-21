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Байден распорядился выделить до $1 млрд на оборонные нужды Украины

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Байден (на фото) подписал меморандум на фоне визита Зеленского в США
Байден (на фото) подписал меморандум на фоне визита Зеленского в США
Фото: The White House / Flickr (архив)

Президент США Джо Байден подписал меморандум о выделении Украине до $1 млрд на военную помощь.

Текст документа 21 декабря опубликован на сайте Белого дома.

"В соответствии с полномочиями, данными мне как президенту конституцией и законами США… я настоящим делегирую госсекретарю полномочия… распорядиться ассигнованиями в размере до $1 млрд... в целях оказания помощи Украине", – говорится в тексте меморандума.

Отмечается, что средства должны быть направлены на предоставление оружия и оборонных услуг Украине, а также на подготовку украинских военных.

Байден подписал документ на фоне визита в Вашингтон президента Украины Владимира Зеленского.

Контекст:

С начала работы администрации Байдена в январе 2021 года США выделили $20 млрд на предоставление Украине помощи в сфере безопасности, в том числе $19,3 млрд – с 24 февраля 2022 года, когда началось полномасштабное вторжение РФ. С 2014 года США выделили на предоставление Украине оборонной помощи около $22,1 млрд, подчеркнули в Пентагоне.

Теги: США, Украина, Джо Байден, Пентагон, Вашингтон, меморандум, военная помощь, оборона, Владимир Зеленский, документы, президент, безопасность, визит
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