Байден распорядился выделить до $1 млрд на оборонные нужды Украины

Текст документа 21 декабря опубликован на сайте Белого дома.

"В соответствии с полномочиями, данными мне как президенту конституцией и законами США… я настоящим делегирую госсекретарю полномочия… распорядиться ассигнованиями в размере до $1 млрд... в целях оказания помощи Украине", – говорится в тексте меморандума.

Отмечается, что средства должны быть направлены на предоставление оружия и оборонных услуг Украине, а также на подготовку украинских военных.

Байден подписал документ на фоне визита в Вашингтон президента Украины Владимира Зеленского.