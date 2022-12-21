Байден распорядился выделить до $1 млрд на оборонные нужды Украины

Текст документа 21 декабря опубликован на сайте Белого дома.
"В соответствии с полномочиями, данными мне как президенту конституцией и законами США… я настоящим делегирую госсекретарю полномочия… распорядиться ассигнованиями в размере до $1 млрд... в целях оказания помощи Украине", – говорится в тексте меморандума.
Отмечается, что средства должны быть направлены на предоставление оружия и оборонных услуг Украине, а также на подготовку украинских военных.
Байден подписал документ на фоне визита в Вашингтон президента Украины Владимира Зеленского.
С начала работы администрации Байдена в январе 2021 года США выделили $20 млрд на предоставление Украине помощи в сфере безопасности, в том числе $19,3 млрд – с 24 февраля 2022 года, когда началось полномасштабное вторжение РФ. С 2014 года США выделили на предоставление Украине оборонной помощи около $22,1 млрд, подчеркнули в Пентагоне.