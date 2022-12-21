Байден – с галстуком желто-синего цвета, Зеленский – в свитере с трезубцем. Президенты США и Украины встретились в Белом доме. Фото

Байден во время встречи был одет в синий классический костюм, дополнив его желто-синим галстуком. Зеленский для официального визита в Белый дом выбрал одежду в стиле милитари, состоящую из брюк и свитера от украинского бренда с вышивкой на груди в виде трезубца.
На то, что украинский президент, который после полномасштабного вторжения РФ в Украину отказался от костюмов в пользу милитари-одежды, не стал надевать костюм и во время официальной встречи с Байденом, обратил внимание телеканал CNN.
Супруга американского президента позировала в кадре в голубом пальто и синих туфлях.
Сегодняшняя поездка – первый зарубежный визит президента Украины после начала полномасштабного российского вторжения. В Белом доме говорили, что Байден пригласил Зеленского в США, потому что развязанная Россией война в Украине "вступила в новую стадию". По словам Байдена, ему с украинским президентом "нужно многое обсудить".
Перед приездом украинского президента США официально подтвердили, что передадут Украине системы Patriot в рамках нового пакета военной помощи на $1,85 млрд.
До этого Зеленский посещал Белый дом дважды: в сентябре 2019 года, когда президентом был Дональд Трамп, и в сентябре 2021 года, уже во время президентства Байдена.