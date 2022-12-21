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21 декабря, 2022
 
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Байден – с галстуком желто-синего цвета, Зеленский – в свитере с трезубцем. Президенты США и Украины встретились в Белом доме. Фото

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Зеленский впервые встретился с Байденом после полномасштабного вторжения РФ в Украину
Зеленский впервые встретился с Байденом после полномасштабного вторжения РФ в Украину
Фото: ЕРА

21 декабря украинский президент Владимир Зеленский встретился в Белом доме с президент США Джо Байденом и первой леди Джилл Байден. Соответствующие снимки, сделанные возле резиденции американского президента, опубликовало фотоагентство ЕРА.

Байден во время встречи был одет в синий классический костюм, дополнив его желто-синим галстуком. Зеленский для официального визита в Белый дом выбрал одежду в стиле милитари, состоящую из брюк и свитера от украинского бренда с вышивкой на груди в виде трезубца.

На то, что украинский президент, который после полномасштабного вторжения РФ в Украину отказался от костюмов в пользу милитари-одежды, не стал надевать костюм и во время официальной встречи с Байденом, обратил внимание телеканал CNN.

Супруга американского президента позировала в кадре в голубом пальто и синих туфлях.

Контекст:

Сегодняшняя поездка – первый зарубежный визит президента Украины после начала полномасштабного российского вторжения. В Белом доме говорили, что Байден пригласил Зеленского в США, потому что развязанная Россией война в Украине "вступила в новую стадию". По словам Байдена, ему с украинским президентом "нужно многое обсудить".

Перед приездом украинского президента США официально подтвердили, что передадут Украине системы Patriot в рамках нового пакета военной помощи на $1,85 млрд.

До этого Зеленский посещал Белый дом дважды: в сентябре 2019 года, когда президентом был Дональд Трамп, и в сентябре 2021 года, уже во время президентства Байдена.

Теги: США, Джо Байден, Владимир Зеленский, война России против Украины, президент
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