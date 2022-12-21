Байден – с галстуком желто-синего цвета, Зеленский – в свитере с трезубцем. Президенты США и Украины встретились в Белом доме. Фото

Байден во время встречи был одет в синий классический костюм, дополнив его желто-синим галстуком. Зеленский для официального визита в Белый дом выбрал одежду в стиле милитари, состоящую из брюк и свитера от украинского бренда с вышивкой на груди в виде трезубца.

На то, что украинский президент, который после полномасштабного вторжения РФ в Украину отказался от костюмов в пользу милитари-одежды, не стал надевать костюм и во время официальной встречи с Байденом, обратил внимание телеканал CNN.

Супруга американского президента позировала в кадре в голубом пальто и синих туфлях.

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