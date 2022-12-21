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Зеленский прибыл в Белый дом

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Зеленский прибыл в Вашингтон
Зеленский прибыл в Вашингтон
Фото: EPA

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Белый дом (Вашингтон). Об этом сообщил телеканал CNN.

У резиденции Зеленского встречал президент США Джо Байден с первой леди Джилл Байден.

Вскоре после этого началась двухсторонняя встреча глав государств, по итогам которой они проведут совместную пресс-конференцию (ожидается, что она начнется в 22.30 по Киеву). 

После этого Зеленский выступит перед обеими палатами американского Конгресса.

Контекст:

До этого Зеленский посещал Белый дом дважды: в сентябре 2019 года, когда президентом был Дональд Трамп, и в сентябре 2021 года, уже во время президентства Байдена.

Сегодняшняя поездка – первый зарубежный визит президента Украины после начала полномасштабного российского вторжения. В Белом доме говорили, что Байден пригласил Зеленского в США, потому что развязанная Россией война в Украине "вступила в новую стадию". По словам Байдена, ему с украинским президентом "нужно многое обсудить".

Перед приездом украинского президента США официально подтвердили, что передадут Украине системы Patriot в рамках нового пакета военной помощи на $1,85 млрд.

Дмитрий НЕЙМЫРОК
заместитель главного редактора
Теги: США, Украина, Джо Байден, Вашингтон, Белый дом, Джилл Байден, Владимир Зеленский, российская агрессия, война России против Украины
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