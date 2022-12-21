Зеленский прибыл в Белый дом

У резиденции Зеленского встречал президент США Джо Байден с первой леди Джилл Байден.

Вскоре после этого началась двухсторонняя встреча глав государств, по итогам которой они проведут совместную пресс-конференцию (ожидается, что она начнется в 22.30 по Киеву).

После этого Зеленский выступит перед обеими палатами американского Конгресса.