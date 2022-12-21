ГОРДОН
 
 
МИР

"Путин пытается использовать зиму в качестве оружия". Байден на встрече с Зеленским заявил о поддержке Украины США и союзниками

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Байден заверил Зеленского, что США вместе с европейскими союзниками поддерживают Украину
Байден заверил Зеленского, что США вместе с европейскими союзниками поддерживают Украину
Фото: EPA

Президент США Джо Байден в ходе совместного брифинга в Белом доме перед началом переговоров с главой Украинского государства Владимиром Зеленским 21 декабря отметил эскалацию атак России на энергетическую и гражданскую инфраструктуру Украины.

Американского президента цитирует CNN.

Байден отметил, что "трудно поверить, что прошло 300 дней" как президент РФ Владимир Путин "жестоко посягнул на право украинцев на существование как нации и напал на невиновный украинский народ только для того, чтобы запугать".

По словам президента США, Путин "пытается использовать зиму как оружие". Байден заверил, что США вместе с европейскими союзниками поддерживают Украину.

Зеленского прибыл в Вашингтон 21 декабря на военном самолете США. В Белом доме его встречал Байден с первой леди Джилл Байден.

В 22.30 по Киеву состоится совместная пресс-конференция Байдена и Зеленского. 

Сегодняшняя поездка – первый зарубежный визит президента Украины после начала полномасштабного российского вторжения. В Белом доме говорили, что Байден пригласил Зеленского в США, потому что развязанная Россией война в Украине "вступила в новую стадию". По словам Байдена, ему с украинским президентом "нужно многое обсудить".

Контекст:

С начала октября российские оккупанты массированно атакуют объекты инфраструктуры по всей Украине. В стране стали вводить временные отключения света.

Обстрелами было значительно повреждено около 50% объектов украинский энергетической инфраструктуры, сообщали в начале декабря в Министерстве развития общин, территорий и инфраструктуры. По данным Минэнерго, российскими ракетами поражены все тепловые электростанции.

Путин признал, что Россия целенаправленно обстреливает объекты энергетической инфраструктуры Украины.

Теги: Россия, Владимир Путин, США, Украина, Джо Байден, зима, Владимир Зеленский, обстрелы, война России против Украины, визит, инфраструктура, встреча, брифинг, российские оккупанты
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Байден – с галстуком желто-синего цвета, Зеленский – в свитере с трезубцем. Президенты США и Украины встретились в Белом доме. Фото
Байден – с галстуком желто-синего цвета, Зеленский – в свитере с трезубцем. Президенты США и Украины встретились в Белом доме. Фото
"Встретились". После поцелуя с Соловий Жадан засветился вместе с ней в издательстве
"Встретились". После поцелуя с Соловий Жадан засветился вместе с ней в издательстве
"Жизнь опять льется наружу". Ребрик приехала в освобожденный в апреле от российских оккупантов Чернигов и рассказала об увиденном
"Жизнь опять льется наружу". Ребрик приехала в освобожденный в апреле от российских оккупантов Чернигов и рассказала об увиденном
"Они нас, а не мы их". В РФ изучили статистику просмотров самого популярного порно и заявили о "доминировании Запада над русскими и Россией"
"Они нас, а не мы их". В РФ изучили статистику просмотров самого популярного порно и заявили о "доминировании Запада над русскими и Россией"
"Злодейка", "Так стыдно". Кардашян выставила ягодицы в стрингах
"Злодейка", "Так стыдно". Кардашян выставила ягодицы в стрингах
  53-летняя Лопес поделилась секретами ухода за собой и призналась, какую фразу повторяет, как мантру. Видео
  53-летняя Лопес поделилась секретами ухода за собой и призналась, какую фразу повторяет, как мантру. Видео
Kruть отказалась от претензий к группе Tvorchi, которая опередила ее на один балл и стала победителем нацотбора на "Евровидение 2023"
Kruть отказалась от претензий к группе Tvorchi, которая опередила ее на один балл и стала победителем нацотбора на "Евровидение 2023"
"Ушел за русским военным кораблем". Гордон показал, как Путин "утонул" в проруби
"Ушел за русским военным кораблем". Гордон показал, как Путин "утонул" в проруби
Мировая премьера украинской картины "Ля Палисиада" состоится на Роттердамском кинофестивале
Мировая премьера украинской картины "Ля Палисиада" состоится на Роттердамском кинофестивале
"Великолепная пара". Бех-Романчук показала долгий поцелуй с мужем, сидя у него на коленях
"Великолепная пара". Бех-Романчук показала долгий поцелуй с мужем, сидя у него на коленях
40-летняя Мейхер снялась в полный рост, поглаживая бедра и живот. Видео
40-летняя Мейхер снялась в полный рост, поглаживая бедра и живот. Видео
"Вас не видно". Никитюк призвала пешеходов надевать светоотражающую одежду и попросила прощения за фотошоп
"Вас не видно". Никитюк призвала пешеходов надевать светоотражающую одежду и попросила прощения за фотошоп
Невзоров: Для россиянина солдатские гробы это естественные отходы жизнедеятельности государственного организма
Невзоров: Для россиянина солдатские гробы – это естественные отходы жизнедеятельности государственного организма
"Классная погода, созрели апельсины". Галкин снял видео в Израиле
"Классная погода, созрели апельсины". Галкин снял видео в Израиле
"Сексуальная девушка". Белодед засветила пресс. Фото
"Сексуальная девушка". Белодед засветила пресс. Фото
Жена Тигипко снялась с разведенными ногами
Жена Тигипко снялась с разведенными ногами
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Мы не верим в чудеса, мы верим в ВСУ". Ани Лорак получила ответ на пост о новогодних чудесах (121625)
2
"А какая была свадьба – на коленях стоял, плакал". Стало известно имя новой избранницы Остапчука. Фото (93104)
3
Галкин, покинувший Россию, заявил, что его примет один из красивейших залов мира (41095)
4
Клум показала, как в реальной жизни выглядит 41-летняя Пэрис Хилтон (36819)
5
Новая девушка бывшего мужа Ани Лорак показала, как спит с ним (35186)
6
"Продолжают пялиться в телевизор". Покровский в новом клипе показал, как родители убитого российского оккупанта встречают Новый год. Видео (30065)
7
"Очень повезет какому-то украинскому парню!" Дзюдоистка Белодед позировала на природе. Фото (28513)
8
"Эти ноги – сокровище страны". Никитюк позировала в ультрамини (26101)
 
 
 
 