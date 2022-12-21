"Путин пытается использовать зиму в качестве оружия". Байден на встрече с Зеленским заявил о поддержке Украины США и союзниками

Американского президента цитирует CNN.
Байден отметил, что "трудно поверить, что прошло 300 дней" как президент РФ Владимир Путин "жестоко посягнул на право украинцев на существование как нации и напал на невиновный украинский народ только для того, чтобы запугать".
По словам президента США, Путин "пытается использовать зиму как оружие". Байден заверил, что США вместе с европейскими союзниками поддерживают Украину.
Зеленского прибыл в Вашингтон 21 декабря на военном самолете США. В Белом доме его встречал Байден с первой леди Джилл Байден.
В 22.30 по Киеву состоится совместная пресс-конференция Байдена и Зеленского.
Сегодняшняя поездка – первый зарубежный визит президента Украины после начала полномасштабного российского вторжения. В Белом доме говорили, что Байден пригласил Зеленского в США, потому что развязанная Россией война в Украине "вступила в новую стадию". По словам Байдена, ему с украинским президентом "нужно многое обсудить".
С начала октября российские оккупанты массированно атакуют объекты инфраструктуры по всей Украине. В стране стали вводить временные отключения света.
Обстрелами было значительно повреждено около 50% объектов украинский энергетической инфраструктуры, сообщали в начале декабря в Министерстве развития общин, территорий и инфраструктуры. По данным Минэнерго, российскими ракетами поражены все тепловые электростанции.
Путин признал, что Россия целенаправленно обстреливает объекты энергетической инфраструктуры Украины.