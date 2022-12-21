Глава МИД Кулеба прибыл в США вместе с Зеленским. Заявил, что "все будет хорошо!"

"Все будет хорошо! Ни о чем не волнуйтесь. Только вперед, только к освобождению наших территорий, только к победе. Победе Украины и ее союзников, прежде всего – наших верных друзей Соединенных Штатов Америки. Слава Украине", – сказал Кулеба.

Зеленский уже прибыл в Белый дом. У резиденции его встречал президент США Джо Байден с первой леди Джилл Байден.

В 22.30 по Киеву состоится совместная пресс-конференция Байдена и Зеленского.

Сегодняшняя поездка – первый зарубежный визит президента Украины после начала полномасштабного российского вторжения. В Белом доме говорили, что Байден пригласил Зеленского в США, потому что развязанная Россией война в Украине "вступила в новую стадию". По словам Байдена, ему с украинским президентом "нужно многое обсудить".