ГОРДОН
 
 
МИР

Зеленский передал Байдену награду командира РСЗО HIMARS из Бахмута. Глава Белого дома в ответ пообещал украинскому военному подарок

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Украинский военный во время визита Зеленского в Бахмут попросил его передать награду Байдену
Украинский военный во время визита Зеленского в Бахмут попросил его передать награду Байдену
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи в Белом доме 21 декабря вручил президенту США Джо Байдену украинскую награду за боевые заслуги, которую передал ему капитан ВСУ по имени Павел во время визита Зеленского в Бахмут Донецкой области.

Об этом сообщили CNN, Reuters и украинская служба "Голоса Америки".

Зеленский рассказал, что "один парень, который действительно герой, настоящий капитан, попросил… передать его награду... президенту Байдену". Глава государства добавил, что украинский военный "очень смелый", и он сказал передать награду "очень храброму президенту".

"Я хочу дать вам, это крест за боевые заслуги", – сказал Зеленский Байдену. Кроме того, президент Украины передал Байдену письмо от военного.

Президент США в ответ пообещал передать украинскому военному командную монету своего сына Бо Байдена (скончался от рака головного мозга в 2015 году) из Ирака.

СМИ также сообщали, что Зеленский подарит Байдену и Конгрессу США украинский флаг, который был подписан военными в Бахмуте.

Контекст:

Зеленского прибыл в Вашингтон 21 декабря на военном самолете США. В Белом доме его встречал Байден с первой леди Джилл Байден.

После переговоров ожидается совместная пресс-конференция Байдена и Зеленского. 

Сегодняшняя поездка – первый зарубежный визит президента Украины после начала полномасштабного российского вторжения. В Белом доме говорили, что Байден пригласил Зеленского в США, потому что развязанная Россией война в Украине "вступила в новую стадию". По словам Байдена, ему с украинским президентом "нужно многое обсудить".

Теги: США, Украина, Джо Байден, военные, переговоры, Вашингтон, РСЗО, украинский военный, Владимир Зеленский, ВСУ, Бахмут, президент, визит, награда, встреча, письмо, HIMARS
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Мы отвыкли друг от друга". 43-летняя Полякова прокомментировала слухи о разводе с 60-летним мужем
"Мы отвыкли друг от друга". 43-летняя Полякова прокомментировала слухи о разводе с 60-летним мужем
"Мы все стареем, потому что это война". Ким рассказал, какие изменения заметила в нем жена
"Мы все стареем, потому что это война". Ким рассказал, какие изменения заметила в нем жена
Байден – с галстуком желто-синего цвета, Зеленский – в свитере с трезубцем. Президенты США и Украины встретились в Белом доме. Фото
Байден – с галстуком желто-синего цвета, Зеленский – в свитере с трезубцем. Президенты США и Украины встретились в Белом доме. Фото
"Встретились". После поцелуя с Соловий Жадан засветился вместе с ней в издательстве
"Встретились". После поцелуя с Соловий Жадан засветился вместе с ней в издательстве
"Жизнь опять льется наружу". Ребрик приехала в освобожденный в апреле от российских оккупантов Чернигов и рассказала об увиденном
"Жизнь опять льется наружу". Ребрик приехала в освобожденный в апреле от российских оккупантов Чернигов и рассказала об увиденном
"Они нас, а не мы их". В РФ изучили статистику просмотров самого популярного порно и заявили о "доминировании Запада над русскими и Россией"
"Они нас, а не мы их". В РФ изучили статистику просмотров самого популярного порно и заявили о "доминировании Запада над русскими и Россией"
"Злодейка", "Так стыдно". Кардашян выставила ягодицы в стрингах
"Злодейка", "Так стыдно". Кардашян выставила ягодицы в стрингах
  53-летняя Лопес поделилась секретами ухода за собой и призналась, какую фразу повторяет, как мантру. Видео
  53-летняя Лопес поделилась секретами ухода за собой и призналась, какую фразу повторяет, как мантру. Видео
Kruть отказалась от претензий к группе Tvorchi, которая опередила ее на один балл и стала победителем нацотбора на "Евровидение 2023"
Kruть отказалась от претензий к группе Tvorchi, которая опередила ее на один балл и стала победителем нацотбора на "Евровидение 2023"
"Ушел за русским военным кораблем". Гордон показал, как Путин "утонул" в проруби
"Ушел за русским военным кораблем". Гордон показал, как Путин "утонул" в проруби
Мировая премьера украинской картины "Ля Палисиада" состоится на Роттердамском кинофестивале
Мировая премьера украинской картины "Ля Палисиада" состоится на Роттердамском кинофестивале
"Великолепная пара". Бех-Романчук показала долгий поцелуй с мужем, сидя у него на коленях
"Великолепная пара". Бех-Романчук показала долгий поцелуй с мужем, сидя у него на коленях
40-летняя Мейхер снялась в полный рост, поглаживая бедра и живот. Видео
40-летняя Мейхер снялась в полный рост, поглаживая бедра и живот. Видео
"Вас не видно". Никитюк призвала пешеходов надевать светоотражающую одежду и попросила прощения за фотошоп
"Вас не видно". Никитюк призвала пешеходов надевать светоотражающую одежду и попросила прощения за фотошоп
Невзоров: Для россиянина солдатские гробы это естественные отходы жизнедеятельности государственного организма
Невзоров: Для россиянина солдатские гробы – это естественные отходы жизнедеятельности государственного организма
"Классная погода, созрели апельсины". Галкин снял видео в Израиле
"Классная погода, созрели апельсины". Галкин снял видео в Израиле
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Мы не верим в чудеса, мы верим в ВСУ". Ани Лорак получила ответ на пост о новогодних чудесах (122935)
2
"А какая была свадьба – на коленях стоял, плакал". Стало известно имя новой избранницы Остапчука. Фото (94534)
3
Галкин, покинувший Россию, заявил, что его примет один из красивейших залов мира (41213)
4
Клум показала, как в реальной жизни выглядит 41-летняя Пэрис Хилтон (36970)
5
Новая девушка бывшего мужа Ани Лорак показала, как спит с ним (35798)
6
"Продолжают пялиться в телевизор". Покровский в новом клипе показал, как родители убитого российского оккупанта встречают Новый год. Видео (32389)
7
"Эти ноги – сокровище страны". Никитюк позировала в ультрамини (28852)
8
"Очень повезет какому-то украинскому парню!" Дзюдоистка Белодед позировала на природе. Фото (28689)
 
 
 
 