Зеленский передал Байдену награду командира РСЗО HIMARS из Бахмута. Глава Белого дома в ответ пообещал украинскому военному подарок

Украинский военный во время визита Зеленского в Бахмут попросил его передать награду Байдену Фото: president.gov.ua

Об этом сообщили CNN, Reuters и украинская служба "Голоса Америки".

Зеленский рассказал, что "один парень, который действительно герой, настоящий капитан, попросил… передать его награду... президенту Байдену". Глава государства добавил, что украинский военный "очень смелый", и он сказал передать награду "очень храброму президенту".

"Я хочу дать вам, это крест за боевые заслуги", – сказал Зеленский Байдену. Кроме того, президент Украины передал Байдену письмо от военного.

Президент США в ответ пообещал передать украинскому военному командную монету своего сына Бо Байдена (скончался от рака головного мозга в 2015 году) из Ирака.

СМИ также сообщали, что Зеленский подарит Байдену и Конгрессу США украинский флаг, который был подписан военными в Бахмуте.