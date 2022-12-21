Зеленский передал Байдену награду командира РСЗО HIMARS из Бахмута. Глава Белого дома в ответ пообещал украинскому военному подарок

Об этом сообщили CNN, Reuters и украинская служба "Голоса Америки".
Зеленский рассказал, что "один парень, который действительно герой, настоящий капитан, попросил… передать его награду... президенту Байдену". Глава государства добавил, что украинский военный "очень смелый", и он сказал передать награду "очень храброму президенту".
"Я хочу дать вам, это крест за боевые заслуги", – сказал Зеленский Байдену. Кроме того, президент Украины передал Байдену письмо от военного.
* @POTUS * @ZelenskyyUa pic.twitter.com/pVtKF1TkJk— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) December 21, 2022
Президент США в ответ пообещал передать украинскому военному командную монету своего сына Бо Байдена (скончался от рака головного мозга в 2015 году) из Ирака.
СМИ также сообщали, что Зеленский подарит Байдену и Конгрессу США украинский флаг, который был подписан военными в Бахмуте.
Зеленского прибыл в Вашингтон 21 декабря на военном самолете США. В Белом доме его встречал Байден с первой леди Джилл Байден.
После переговоров ожидается совместная пресс-конференция Байдена и Зеленского.
Сегодняшняя поездка – первый зарубежный визит президента Украины после начала полномасштабного российского вторжения. В Белом доме говорили, что Байден пригласил Зеленского в США, потому что развязанная Россией война в Украине "вступила в новую стадию". По словам Байдена, ему с украинским президентом "нужно многое обсудить".