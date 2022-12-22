Зеленский в Конгрессе: Позвольте рассказать вам о нашей первой победе – мы теперь не боимся

"Несмотря на все прогнозы, мрачные сценарии, Украина не пала. Украина жива и сражается... Поэтому я могу поделиться с вами нашей первой и важной победой – мы перестали бояться", – заявил украинский глава государства.

"Украинцы побеждают – и это дает нам смелость, которой восхищаются в мире. Американцы победили – и поэтому вам удалось объединить глобальное сообщество ради защиты свободы и международных правил. Европейцы победили – вот почему Европа сейчас самая сильная и независимая, чем когда-либо в своей истории. Российская тирания больше не имеет и не будет иметь никакой власти над нашими мыслями", – добавил он.

По мнению Зеленского, благодаря Украине и сопротивлению украинского народа другие государства тоже перестали бояться России.

Он также поблагодарил американцев и "всех тех, кто ценит свободу и справедливость", за помощь и поддержку Украины.