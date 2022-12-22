Байден: Для Путина было очень важно увидеть, что президент Зеленский и я едины, Украина и США вместе

Путин не сможет добиться успеха в войне против Украины, считает Байден (справа) Фото: President Biden / Twitter

Такое мнение на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с Зеленским высказал Байден. Мероприятие транслировалось в YouTube украинской службы "Голоса Америки".

"Для него [Путина] и всех остальных было очень важно увидеть, что президент Зеленский и я едины, две страны вместе, чтобы убедиться, что он не сможет добиться успеха", – отметил глава Белого дома.

По словам Байдена, Зеленский "готов отдать жизнь за свою страну — и за всех людей, которые сегодня пришли с ним".

"Поэтому я думаю, что ему важно знать, что мы сделаем все, что в наших силах, чтобы добиться успеха", – подчеркнул президент США.