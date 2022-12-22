Байден: Для Путина было очень важно увидеть, что президент Зеленский и я едины, Украина и США вместе

Такое мнение на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с Зеленским высказал Байден. Мероприятие транслировалось в YouTube украинской службы "Голоса Америки".
"Для него [Путина] и всех остальных было очень важно увидеть, что президент Зеленский и я едины, две страны вместе, чтобы убедиться, что он не сможет добиться успеха", – отметил глава Белого дома.
По словам Байдена, Зеленский "готов отдать жизнь за свою страну — и за всех людей, которые сегодня пришли с ним".
"Поэтому я думаю, что ему важно знать, что мы сделаем все, что в наших силах, чтобы добиться успеха", – подчеркнул президент США.
Зеленский прибыл в Вашингтон 21 декабря на военном самолете США. Его визит сопровождался усиленными мерами безопасности, чтобы Россия не смогла навредить. В Белом доме Зеленского встречал Байден с первой леди Джилл Байден.
В день приезда Зеленского США объявили о выделении Украине $1,85 млрд дополнительной военной помощи, включая систему ПВО Patriot.
Перед началом переговоров Байден заявил о поддержке Украины США и союзниками. Зеленский отметил, что его визит в Вашингтон свидетельствует о том, что украинская армия контролирует ситуацию на поле боя.
После переговоров началась совместная пресс-конференция Байдена и Зеленского.
Зеленский заявил, что Украина и США "вышли на уровень реального союзничества". Он отметил, что своей поездкой в Вашингтон не намерен отправлять никаких сигналов Путину – "человеку с больным, абсолютно неадекватным отношением к миру".
Байден заявил, что США поддерживают Украину и украинский народ с первых дней российского вторжения и продолжат это делать столько, сколько потребуется. По его мнению, условия справедливого для Украины мира будут формироваться на поле боя.
Как указал Байден, США вместе с союзниками сосредоточили оказание военной помощи Украине на четырех пунктах. При этом передача систем Patriot Украине – это не эскалация, считает глава Белого дома.
Сегодняшняя в США 21 декабря – первый зарубежный визит Зеленского после начала полномасштабного российского вторжения. В Белом доме говорили, что Байден пригласил Зеленского в США, потому что развязанная Россией война в Украине "вступила в новую стадию".