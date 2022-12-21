Визит Зеленского в США. Климкин назвал главную плохую новость для Путина

"Главный политический сигнал от визита Зеленского в США – это то, что Байден лично и США в целом готовы приложиться к тому, чтобы остановить Путина и российский режим", – написал он.
Украинский дипломат считает, что "победа над этим режимом может стать личным наследием, своеобразным политическим наследием Байдена и таким образом изменить мир в ХХІ веке".
"[Будучи премьером Великобритании, Уинстон] Черчилль приехал в США в рождественские дни 1941 года, и они стали началом стратегии победы во Второй мировой. У нас мало кто хорошо помнит историю, но в США все прекрасно помнят. Мы начали новую фазу войны и должны начать думать над общей стратегией победы", – объяснил Климкин.
По его словам, приглашение Байденом Зеленского в Вашингтон означает, что нынешний глава Белого дома готов к этому.
"Это и есть главная плохая новость для Путина", – подчеркнул Климкин.
Зеленского прибыл в Вашингтон 21 декабря на военном самолете США. В Белом доме его встречал Байден с первой леди Джилл Байден.
Сегодняшняя поездка – первый зарубежный визит президента Украины после начала полномасштабного российского вторжения.
В Белом доме говорили, что Байден пригласил Зеленского в США, потому что развязанная Россией война в Украине "вступила в новую стадию". По словам Байдена, ему с украинским президентом "нужно многое обсудить".
Перед прилетом Зеленского в США официально подтвердили, что передадут Украине противоракетные системы Patriot в рамках нового пакета военной помощи на $1,85 млрд.