Байден: Передача систем Patriot Украине – это не эскалация

"Мы не обсуждали с президентом Зеленским [эскалационный эффект от передачи Patriot]. Это оборонная система, это не эскалация. Если Россия прекратит нападения, то Украина не будет использовать эти системы", – подчеркнул Байден.

Контекст:

О передаче Украине ЗРК Patriot США объявили 21 декабря, когда Вашингтон посещает президент Украины Владимир Зеленский.

Незадолго до объявления о передаче систем Украины российские власти заявляли, что это станет эскалацией конфликта со стороны США. Замсекретаря Совбеза РФ Дмитрий Медведев грозился, что Patriot станут "законной целью" для оккупационных сил РФ.

"Угрозы от некоторых официальных лиц по поводу наличия Patriot на нашей земле – смешные. Считаю, что это говорит алкоголь в организме некоторых этих официальных лиц, которые очень часто нетрезвыми что-то формулируют и кому-то угрожают", – комментировал угрозы Медведева Зеленский.