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Байден: Передача систем Patriot Украине – это не эскалация

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Байден подчеркнул, что системы Patriot оборонное оружие
Байден подчеркнул, что системы Patriot – оборонное оружие
Фото: EPA

Президент США Джо Байден отвергает утверждения российских властей о том, что передача ЗРК Patriot Украине является эскалацией боевых действий. Об этом он заявил 21 декабря на пресс-конференции по итогам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме. Трансляцию брифинга ведет украинская служба "Голосу Америки".

"Мы не обсуждали с президентом Зеленским [эскалационный эффект от передачи Patriot]. Это оборонная система, это не эскалация. Если Россия прекратит нападения, то Украина не будет использовать эти системы", – подчеркнул Байден.

Контекст:

О передаче Украине ЗРК Patriot США объявили 21 декабря, когда Вашингтон посещает президент Украины Владимир Зеленский.

Незадолго до объявления о передаче систем Украины российские власти заявляли, что это станет эскалацией конфликта со стороны США. Замсекретаря Совбеза РФ Дмитрий Медведев грозился, что Patriot станут "законной целью" для оккупационных сил РФ.

"Угрозы от некоторых официальных лиц по поводу наличия Patriot на нашей земле – смешные. Считаю, что это говорит алкоголь в организме некоторых этих официальных лиц, которые очень часто нетрезвыми что-то формулируют и кому-то угрожают", – комментировал угрозы Медведева Зеленский.

Дмитрий НЕЙМЫРОК
заместитель главного редактора
Теги: США, Украина, Джо Байден, военная помощь, вторжение, Владимир Зеленский, российская агрессия, война России против Украины, ПРО Patriot
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