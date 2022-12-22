Байден: Я жду возможности подписать закон о помощи Украине на $45 млрд

Он отметил, что США и союзники предоставили Украине сотни единиц военной техники, десятки тысяч боеприпасов, а также гуманитарную помощь на миллиарды долларов.
"Я также жду возможности подписать закон, который предусматривает помощь Украине на $45 млрд", – заявил президент США.
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе выступления также выразил надежду, что этот пакет помощи будет одобрен Конгрессом США. "Каждый доллар такой инвестиции США в защиту свободы будет означать реальное и ощутимое усиление глобальной безопасности", – сказал глава Украинского государства.
Байден заверил, что правительство и народ США понимают важность борьбы Украины против российской агрессии и готовы оказывать поддержку, пока это будет необходимо. "То, что вы делаете, важно не только для Украины, но и для всего мира. Это поддерживает огонь демократии", – заключил он.
С начала полномасштабного вторжения России США предоставили Украине военную, гуманитарную и прямую экономическую помощь на $25 млрд (это сумма без учета объявленного сегодня пакета военной помощи на $1,85 млрд).
В декабре на рассмотрение Конгресса был внесен законопроект о госфинансировании на 2023 год, который предусматривает выделение $44,9 млрд помощи Украине и союзникам по НАТО для противостояния российской агрессии.