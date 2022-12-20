США планируют выделить почти $45 млрд Украине и союзникам по НАТО

Законопроект о государственном финансировании на $1,7 трлн представили в Конгрессе США Фото: depositphotos.com

Законопроект о государственном финансировании на $1,7 трлн включает рекордные военные расходы и превышает прошлогодний бюджет, который составлял примерно $1,5 трлн.

В нынешний законопроект включено $44,9 млрд дополнительной экстренной помощи Украине и союзникам по НАТО.

Как сообщает Reuters, на следующий год США примут рекордный оборонный бюджет, который составит $858 млрд. В прошлогоднем эта цифра составляла $740 млрд.

Лидеры Сената и Палаты представителей хотят принять законопроект и отправить его президенту Джо Байдену до конца недели, чтобы обеспечить отсутствие перерывов в деятельности правительства.