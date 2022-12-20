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США планируют выделить почти $45 млрд Украине и союзникам по НАТО

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Законопроект о государственном финансировании на $1,7 трлн представили в Конгрессе США
Законопроект о государственном финансировании на $1,7 трлн представили в Конгрессе США
Фото: depositphotos.com

В Конгресс США внесли законопроект о госфинансировании на 2023 год, который среди прочего предусматривает выделение $44,9 млрд помощи Украине и союзникам по НАТО. Об этом сообщает Reuters.

Законопроект о государственном финансировании на $1,7 трлн включает рекордные военные расходы и превышает прошлогодний бюджет, который составлял примерно $1,5 трлн.

В нынешний законопроект включено $44,9 млрд дополнительной экстренной помощи Украине и союзникам по НАТО.

Как сообщает Reuters, на следующий год США примут рекордный оборонный бюджет, который составит $858 млрд. В прошлогоднем эта цифра составляла $740 млрд.

Лидеры Сената и Палаты представителей хотят принять законопроект и отправить его президенту Джо Байдену до конца недели, чтобы обеспечить отсутствие перерывов в деятельности правительства. 

Контекст:

С начала полномасштабного вторжения России США предоставили Украине военную, гуманитарную и прямую экономическую помощь на $25 млрд.

США предоставляют помощь Украине преимущественно по системе "президентского сокращения" запасов Пентагона. Кроме того, США помогают Украине в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI) в более длительной перспективе – заключая контракты с промышленностью на производство оружия.

Отдельно в Соединенных Штатах приняли закон о ленд-лизе для Украины, согласно которому США смогут одалживать или сдавать в аренду средства защиты Украине и другим странам Восточной Европы. Посол Украины в США Оксана Маркарова объяснила, что для оборонной помощи Украине минобороны США пока использует программы безвозмездной передачи оружия, а ленд-лиз – это дополнительный инструмент, который будет применяться в случае необходимости.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: США, Украина, НАТО, Джо Байден, бюджет, Конгресс США, помощь, законопроект, финансы, Reuters, финансирование, расходы
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