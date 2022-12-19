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Украина приветствует больший контроль за помощью США, к которому призывают республиканцы – посол

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Украина рассчитывает на постоянную поддержку Конгресса, заявила Маркарова
Украина рассчитывает на постоянную поддержку Конгресса, заявила Маркарова
Фото: EPA

Киев приветствует призывы Республиканской партии к большей подотчетности Украины за использование помощи США. Об этом 18 декабря заявила посол Украины в США Оксана Маркарова в интервью ABC.

Она отметила, что Украина работает с Конгрессом на "двухпартийной основе". По словам Маркаровой, уже существует отчетность по бюджетным программам и Украина "ждет продолжения" работы по этому направлению.

Посол подчеркнула, что Украина действительно рассчитывает на постоянную поддержку Конгресса, особенно в 2023 году.

Республиканцы поддержали резолюцию, которую инициирует член партии Марджори Тейлор Грин, об аудите военной помощи, выделяемой Украине США. Как только в 2023 году большинство в Палате представителей займут республиканцы, инициатива будет вынесена на рассмотрение.

Контекст:

С начала полномасштабного вторжения России США предоставили Украине военную, гуманитарную и прямую экономическую помощь на $25 млрд

Конгресс США согласовал предоставление Украине не менее $800 млн дополнительной помощи в области безопасности в следующем году, написало агентство Reuters со ссылкой на обнародованный законопроект о национальной обороне США на 2023 финансовый год.

США предоставляют помощь Украине преимущественно по системе "президентского сокращения" запасов Пентагона. Кроме того, США помогают Украине в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI) в более длительной перспективе – заключая контракты с промышленностью на производство оружия.

Отдельно в Соединенных Штатах приняли закон о ленд-лизе для Украины, согласно которому США смогут одалживать или сдавать в аренду средства защиты Украине и другим странам Восточной Европы.

Теги: США, Украина, оружие, бюджет, Конгресс США, помощь, Республиканская партия, отчет, Оксана Маркарова, посол, Марджори Тейлор Грин
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