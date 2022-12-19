Украина приветствует больший контроль за помощью США, к которому призывают республиканцы – посол

Она отметила, что Украина работает с Конгрессом на "двухпартийной основе". По словам Маркаровой, уже существует отчетность по бюджетным программам и Украина "ждет продолжения" работы по этому направлению.

Посол подчеркнула, что Украина действительно рассчитывает на постоянную поддержку Конгресса, особенно в 2023 году.

Республиканцы поддержали резолюцию, которую инициирует член партии Марджори Тейлор Грин, об аудите военной помощи, выделяемой Украине США. Как только в 2023 году большинство в Палате представителей займут республиканцы, инициатива будет вынесена на рассмотрение.