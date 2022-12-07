Республиканцы будут настаивать на проведении аудита военной помощи Украине – The Washington Post

В 2023 году большинство в Палате представителей займут республиканцы Фото: depositphotos.com

Как отметил автор материала, таким образом Республиканская партия дает администрации президента США Джо Байдена "убедительный сигнал", что их поддержка Украины столкнется с более строгим контролем, когда ситуация в Конгрессе изменится в следующем году.

Эту резолюцию уже рассматривали в парламенте, но комитет Палаты представителей по иностранным делам отклонил документ. Член Демократической партии Грегори В. Микс заявил: "Сейчас не время разделяться".

Как только в 2023 году большинство в Палате представителей займут республиканцы, инициатива будет снова вынесена на рассмотрение, заявила Грин.

"Эра пустых чеков закончилась", – написала она в Twitter.

Democrats on the Foreign Affairs committee refuse to support an Audit of Ukraine because they are blinded by hate for me and made the resolution purely political.



Pathetic. https://t.co/5GYy3gzgbT — Rep. Marjorie Taylor Greene * (@RepMTG) December 6, 2022

Ряд членов Республиканской партии, которые продолжают поддерживать помощь Украине, готовы проголосовать за резолюцию, отметила The Washington Post, поскольку аудит не лишает Украину ни текущего, ни будущего финансирования. Конгрессмен от республиканцев Тим Бурчетт заявил, что идет речь о подотчетности и прозрачности. Он заявил: "Чего мы боимся? Миллиарды и миллиарды долларов идут в другую страну".

Демократы в ответ заявили, что приоритеты республиканцев не соответствуют действительности "в то время, когда российские ракетные обстрелы разрушают украинскую инфраструктуру посреди зимы". Член Палаты представителей от Демократической партии Джеральд Э. Коннолли заявил, что у Конгресса еще будет время рассмотреть вопросы подотчетности, но сейчас он находится в "эпицентре войны".