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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Республиканцы будут настаивать на проведении аудита военной помощи Украине – The Washington Post

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В 2023 году большинство в Палате представителей займут республиканцы
В 2023 году большинство в Палате представителей займут республиканцы
Фото: depositphotos.com

Республиканцы поддержали резолюцию, которую инициирует член партии Марджори Тейлор Грин, об аудите военной помощи, выделяемой Украине США. Об этом говорится в статье The Washington Post, опубликованной 6 декабря.

Как отметил автор материала, таким образом Республиканская партия дает администрации президента США Джо Байдена "убедительный сигнал", что их поддержка Украины столкнется с более строгим контролем, когда ситуация в Конгрессе изменится в следующем году. 

Эту резолюцию уже рассматривали в парламенте, но комитет Палаты представителей по иностранным делам отклонил документ. Член Демократической партии Грегори В. Микс заявил: "Сейчас не время разделяться". 

Как только в 2023 году большинство в Палате представителей займут республиканцы, инициатива будет снова вынесена на рассмотрение, заявила Грин. 

"Эра пустых чеков закончилась", – написала она в Twitter. 

Ряд членов Республиканской партии, которые продолжают поддерживать помощь Украине, готовы проголосовать за резолюцию, отметила The Washington Post, поскольку аудит не лишает Украину ни текущего, ни будущего финансирования. Конгрессмен от республиканцев Тим Бурчетт заявил, что идет речь о подотчетности и прозрачности. Он заявил: "Чего мы боимся? Миллиарды и миллиарды долларов идут в другую страну". 

Демократы в ответ заявили, что приоритеты республиканцев не соответствуют действительности "в то время, когда российские ракетные обстрелы разрушают украинскую инфраструктуру посреди зимы". Член Палаты представителей от Демократической партии Джеральд Э. Коннолли заявил, что у Конгресса еще будет время рассмотреть вопросы подотчетности, но сейчас он находится в "эпицентре войны". 

Контекст:

С начала полномасштабного вторжения России США предоставили Украине военную, гуманитарную и прямую экономическую помощь на $25 млрд

Конгресс США согласовал предоставление Украине не менее $800 млн дополнительной помощи в области безопасности в следующем году, написало агентство Reuters со ссылкой на обнародованный законопроект о национальной обороне США на 2023 финансовый год.

США предоставляют помощь Украине преимущественно по системе "президентского сокращения" запасов Пентагона. Кроме того, США помогают Украине в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI) в более длительной перспективе – заключая контракты с промышленностью на производство оружия.

Отдельно в Соединенных Штатах приняли закон о ленд-лизе для Украины, согласно которому США смогут одалживать или сдавать в аренду средства защиты Украине и другим странам Восточной Европы.

Теги: США, Украина, Джо Байден, демократия, Конгресс США, помощь, Республиканская партия, резолюция, аудит, ракеты, финансы, Демократическая партия, финансирование, конгрессмены
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