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ВОЙНА В УКРАИНЕ

США давно беспокоит роль Беларуси в российской агрессии против Украины – Белый дом

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В Белом доме прокомментировали роль Беларуси в войне РФ против Украины
В Белом доме прокомментировали роль Беларуси в войне РФ против Украины
Фото: depositphotos.com

США давно обеспокоены ролью Беларуси в российской агрессии против Украины и продолжают следить за этим. Об этом заявила спикер Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге 19 декабря, текстовую версию которого опубликовала пресс-служба администрации президента США.

"Нас давно беспокоит роль Беларуси в российской агрессии. Беларусь позволила России вести войну против Украины, оказывая поддержку России и позволяя использовать белорусскую территорию в качестве плацдарма для российских войск. Послушайте, мы продолжаем внимательно следить за силовой позицией России. Это то, что мы делали и будем делать, в том числе в Беларуси, и остаемся в тесном контакте с Украиной, поскольку она доблестно защищается от российской агрессии", – сказала она.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Президент РФ Владимир Путин находится с рабочим визитом в Минске. С ним также приехали глава минобороны Сергей Шойгу и министр иностранных дел Сергей Лавров. Во время встречи Путин и считающий себя президентом Беларуси Александр Лукашенко, как они заявили на пресс-конференции, обсудили важные вопросы в областях экономики и внешней политики. Они также заявили, что договорились о сотрудничестве в области безопасности и обороны. В частности, Путин сообщил, что Россия займется обучением летчиков Беларуси на самолетах "со специальной боевой частью".

Контекст:

24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, в том числе из Беларуси. Российские войска предприняли попытку захватить Киев. В начале апреля северные регионы Украины были освобождены от российских оккупантов.

4 октября Лукашенко признал, что Беларусь принимает участие в войне России против Украины. 10 октября он заявил, что договорился с Путиным о развертывании "совместной региональной группировки войск" из-за якобы высокого уровня угроз "на западных границах Союзного государства".

В Генштабе ВСУ отмечали, что на случай повторного наступления с территории Беларуси Украина нарастила свою группировку на северном направлении. 28 ноября в ГУР Минобороны Украины заявили, что активизация темы наступлении из Беларуси – "фейк, чтобы посеять панику". Ситуацию на белорусском направлении обсуждали в Киеве на заседании ставки верховного главнокомандующего 18 декабря.

6 декабря минобороны Беларуси объявило о начале боевой подготовки вооруженных сил. В ведомстве подчеркнули, что мероприятия проводятся "в соответствии с планом подготовки по предназначению после очередного призыва на военную службу и освоения новым пополнением программы начальной военной подготовки".

3 декабря Минск посетил министр обороны России Сергей Шойгу. Он и Лукашенко обсуждали "сотрудничество" белорусских военных с российскими, которые присутствуют на территории Беларуси. Лукашенко при этом упоминал войну России против Украины.

16 декабря американский Институт исследования войны в оперативном анализе предположил, что РФ "крайне маловероятно достигнет успеха, если начнет новое наступление на Киев".

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, США, Украина, Беларусь, Белый дом, война России против Украины, Карин Жан-Пьер
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