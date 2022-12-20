США давно беспокоит роль Беларуси в российской агрессии против Украины – Белый дом

"Нас давно беспокоит роль Беларуси в российской агрессии. Беларусь позволила России вести войну против Украины, оказывая поддержку России и позволяя использовать белорусскую территорию в качестве плацдарма для российских войск. Послушайте, мы продолжаем внимательно следить за силовой позицией России. Это то, что мы делали и будем делать, в том числе в Беларуси, и остаемся в тесном контакте с Украиной, поскольку она доблестно защищается от российской агрессии", – сказала она.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Президент РФ Владимир Путин находится с рабочим визитом в Минске. С ним также приехали глава минобороны Сергей Шойгу и министр иностранных дел Сергей Лавров. Во время встречи Путин и считающий себя президентом Беларуси Александр Лукашенко, как они заявили на пресс-конференции, обсудили важные вопросы в областях экономики и внешней политики. Они также заявили, что договорились о сотрудничестве в области безопасности и обороны. В частности, Путин сообщил, что Россия займется обучением летчиков Беларуси на самолетах "со специальной боевой частью".