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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Госдеп США: Мы не увидели сколько-нибудь значимой ответной реакции из Москвы на мирные предложения Зеленского

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В Госдепе прокомментировали статью Киссинджера
В Госдепе прокомментировали статью Киссинджера
Фото: EPA

США пока не видят со стороны России готовности к миру с Украиной. Об этом заявил представитель Госдепартамента США Нед Прайс на брифинге 19 декабря, текстовую версию которого опубликовала пресс-служба Госдепа.

17 декабря вышла колонка бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера, в которой он заявил, что нейтралитет Украины больше не имеет смысла и война "сняла вопросы" о членстве страны в НАТО. Политик обнародовал свое видение мирного урегулирования между Украиной и Россией, подчеркнув, что историческая роль РФ "не должна быть принижена". В Кремле его идеями заинтересовались, в Офисе президента Украины заявили: речь об умиротворении агрессора

Прайс отметил, что Киссинджер говорил как частное лицо и он не будет комментировать взгляды частных лиц.

"Я не буду этого делать здесь, кроме как скажу, что мы твердо верим, что Украина, и только Украина, имеет право решать свое будущее. Мы верим, как и президент [Владимир] Зеленский, что эта война в конечном итоге должна закончиться путем диалога и дипломатии. Сам президент Зеленский изложил видение справедливого мира", – заявил спикер.

Он подчеркнул, что США верят в необходимость мира, который "был бы справедливым и прочным".

"К сожалению, мы не увидели сколько-нибудь значимой ответной реакции из Москвы. Я говорил об этом раньше, но когда президент Зеленский излагал свое видение справедливого мира для мировых лидеров, собравшихся на Бали [на саммите G20] в ноябре, через несколько часов оно было встречено еще одной жестокой атакой российских беспилотников, ракет, бомб, падающих на инфраструктурные цели. Продолжающаяся эскалация этой фазы конфликта, начавшаяся в октябре и продолжающаяся сегодня, продолжается даже в последние часы", – сказал Прайс.

Контекст:

Спустя месяцы после полномасштабного вторжения президент РФ Владимир Путин требовал от Украины прекратить огонь и немедленно сесть за стол переговоров, при этом исключив, что возврат Украине ее территорий будет в повестке дня.

В ответ президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина хочет достигнуть договоренности с РФ, но с нынешним президентом это невозможно. "Мы готовы к диалогу с Россией, но уже с другим президентом", – сказал он.

10 ноября Зеленский сказал, что не исключает переговоров с РФ об окончании войны. Он подчеркнул, что, "кроме ультиматумов, ничего не слышал от действующего президента РФ", но "не закрыл дверь". Об условиях, входящих в украинскую формулу мира, Зеленский говорил на заседании Генассамблеи ООН 22 сентября и на саммите G20 15 ноября. Поначалу в ней было пять пунктов, затем стало 10.

16 ноября украинский президент сообщил, что "получал сигналы от партнеров" о желании Путина провести переговоры. В ответ Зеленский "предложил публичную форму [переговоров], потому что Россия ведет с Украиной войну публичную".

3 декабря президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что России можно предоставить гарантии ее безопасности, если Москва согласится на переговоры о мире в Украине. Французский президент упомянул опасения Путина о том, что НАТО придет к границам РФ.

На заявление Макрона негативно отреагировали в Украине – Макрону ответили глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, секретарь СНБО Алексей Данилов.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: США, Украина, Генри Киссинджер, Госдепартамент США, переговоры, Владимир Зеленский, война России против Украины, Нед Прайс
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