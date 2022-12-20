Госдеп США: Мы не увидели сколько-нибудь значимой ответной реакции из Москвы на мирные предложения Зеленского

17 декабря вышла колонка бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера, в которой он заявил, что нейтралитет Украины больше не имеет смысла и война "сняла вопросы" о членстве страны в НАТО. Политик обнародовал свое видение мирного урегулирования между Украиной и Россией, подчеркнув, что историческая роль РФ "не должна быть принижена". В Кремле его идеями заинтересовались, в Офисе президента Украины заявили: речь об умиротворении агрессора.

Прайс отметил, что Киссинджер говорил как частное лицо и он не будет комментировать взгляды частных лиц.

"Я не буду этого делать здесь, кроме как скажу, что мы твердо верим, что Украина, и только Украина, имеет право решать свое будущее. Мы верим, как и президент [Владимир] Зеленский, что эта война в конечном итоге должна закончиться путем диалога и дипломатии. Сам президент Зеленский изложил видение справедливого мира", – заявил спикер.

Он подчеркнул, что США верят в необходимость мира, который "был бы справедливым и прочным".

"К сожалению, мы не увидели сколько-нибудь значимой ответной реакции из Москвы. Я говорил об этом раньше, но когда президент Зеленский излагал свое видение справедливого мира для мировых лидеров, собравшихся на Бали [на саммите G20] в ноябре, через несколько часов оно было встречено еще одной жестокой атакой российских беспилотников, ракет, бомб, падающих на инфраструктурные цели. Продолжающаяся эскалация этой фазы конфликта, начавшаяся в октябре и продолжающаяся сегодня, продолжается даже в последние часы", – сказал Прайс.