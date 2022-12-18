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Шустер: Первая проблема РФ – это то, что не было суда над КПСС

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Вместе с судом над КПСС должна была быть люстрация, считает Шустер
Вместе с судом над КПСС должна была быть люстрация, считает Шустер
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Над коммунистической партией Советского Союза (КПСС) необходимо было провести суд. Такое мнение в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман выразил журналист и телеведущий Савик Шустер.

Речь об этом зашла при обсуждении войны России против Украины и инициатив бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера о возможных вариантах ее завершения.

"Я бы на месте Киссинджера сказал, что первая проблема, которую Россия пережила и сегодня мы все переживаем последствия, – это то, что не было суда над КПСС, что реально вот не было суда и полной люстрации", – сказал Шустер.

Телеведущий считает, что "сегодня в первую очередь мы должны посадить на скамью подсудимых тех, которые начали эту войну преступную без какой-либо причины".

"Они должны сидеть на скамье подсудимых. И лучше всего, чтобы этот трибунал прошел на территории России, чтобы российские граждане его смотрели, как первый съезд народных депутатов в прямом эфире и чтобы они увидели и узнали что натворила их власть", – объяснил Шустер.

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

КПСС, которая в Советском Союзе позднего периода была единственной партией, была упразднена в ноябре 1991 года.

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, бои продолжаются на востоке и юге страны.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, люстрация, Генри Киссинджер, коммунизм, трибунал, суд
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