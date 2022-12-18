Шустер: Первая проблема РФ – это то, что не было суда над КПСС

Вместе с судом над КПСС должна была быть люстрация, считает Шустер Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Речь об этом зашла при обсуждении войны России против Украины и инициатив бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера о возможных вариантах ее завершения.

"Я бы на месте Киссинджера сказал, что первая проблема, которую Россия пережила и сегодня мы все переживаем последствия, – это то, что не было суда над КПСС, что реально вот не было суда и полной люстрации", – сказал Шустер.

Телеведущий считает, что "сегодня в первую очередь мы должны посадить на скамью подсудимых тех, которые начали эту войну преступную без какой-либо причины".

"Они должны сидеть на скамье подсудимых. И лучше всего, чтобы этот трибунал прошел на территории России, чтобы российские граждане его смотрели, как первый съезд народных депутатов в прямом эфире и чтобы они увидели и узнали что натворила их власть", – объяснил Шустер.

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Видео: Алеся Бацман / YouTube