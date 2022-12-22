Байден ответил, какое вооружение можно дать Украине, чтобы она деоккупировала все свои территории

США будут с Украиной "столько, сколько нужно", заверил Байден Фото: EPA

Об этом 21 декабря в Вашингтоне на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил президент США Джо Байден. Мероприятие транслировалось в YouTube украинской службы "Голоса Америки".

Журналист 1+1 задавая вопрос отметила, что ранее США говорили, что передача Украине ЗРК Patriot может привести к эскалации, но сегодня это случилось. Теперь Украина имеет цель – дальнобойные ракеты ATACMS. Можно ли предоставить Украине все необходимое вооружение, чтобы она освободила все свои территории, спросила представитель СМИ.

"Его ответ – да", – шутя сказал Байден, указав на Зеленского.

Президент Украины добавил, что "согласен". Это вызвало смех в зале.

Байден отметил, что до российского вторжения США "оказывали много помощи в области безопасности".

"Мы предоставили Украине то, что ей было необходимо, чтобы оборонять себя… После нападения – более $20 млрд было выделено на оборонную помощь. Сегодня было выделено $1,85 млрд дополнительно. Сейчас мы работаем с партнерами, чтобы развить возможности на четырех направлениях – ПВО, мы представили сотни артиллерийских систем из десятков стран, мы работаем над поставкой танков и бронированной техники и поставили более 200 тыс. боеприпасов", – подчеркнул президент США.

Сейчас очень важно, добавил Байден, "чтобы оставался союз в поддержку Украины".

"Сейчас мы предоставляем такую поддержку, чтобы она не привела к разделам и проблемам в ЕС и НАТО. Мы предоставляем Украине то, что ей необходимо, что помогает ей быть успешной на поле боя, – указал Байден. – Я провел несколько сот часов с нашими европейскими союзниками. И объяснял, почему в их интересах продолжать поддерживать Украину. Они полностью понимают, но они не хотят войны с Россией, Третей мировой".

Байден, обращаясь к Зеленскому заявил, что он "может не беспокоиться" – "мы будем с Украиной столько, сколько нужно".