Зеленский: Что такое справедливый мир? Родителей, потерявших детей, не интересуют деньги. Они живут местью

Отвечая на вопрос, какими он видит условия справедливого мира, Зеленский заявил: "Для меня как для президента справедливый мир – это никаких компромиссов относительно территориальной целостности, нашего суверенитета, возмещение всех убытков, которые нанесла российская агрессия. Но что такое справедливый мир для родителей, которые потеряли детей на фронте? Для них эти деньги – nothing. Их не интересуют никакие возмещения. Все, чем они живут, – месть".

Он подчеркнул, что, чем дольше будет продолжаться российская агрессия, тем больше будет людей в Украине, которые живут ради мести России.

"Нет никакого справедливого мира в войне, которую нам принесли эти... даже не знаю... не могу культурное слово подобрать, потому что мы в Белом доме... Эти нелюди", – заключил президент Украины.

В свою очередь Байден отметил, что условия справедливого для Украины мира будут формироваться на поле боя. "Россия тоже несет потери. Два дня назад [президент РФ Владимир] Путин признал, что это не так просто, как он думал. ... Он думал, что НАТО развалится, что мы не будем поддерживать Украину. Он ошибся и продолжает ошибаться. Он не может выиграть эту войну", – подчеркнул президент США.