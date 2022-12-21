Обучение украинских военных для использования систем Patriot займет несколько месяцев – СМИ

Анонимный чиновник подчеркнул, что использование ЗРК Patriot "действительно требует обучения", и высказал предположение, что "потребуется несколько месяцев, чтобы обеспечить украинские силы необходимой подготовкой для ее успешного использования".

Он добавил, что батарея Patriot и боеприпасы, которые США направят в рамках объявленного сегодня пакета помощи, "предоставят Украине критический потенциал большой дальности" для защиты от крылатых и баллистических ракет, а также самолетов".

"Для противовоздушной обороны нет серебряной пули. Наша цель – помочь Украине укрепить многоуровневый комплексный подход к противовоздушной обороне. Patriot дополнит ряд [средств ПВО] малой и средней дальности, которые мы и наши союзники предоставили в предыдущих пакетах помощи", – заявил собеседник телеканала.