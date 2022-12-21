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Обучение украинских военных для использования систем Patriot займет несколько месяцев – СМИ

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Patriot "предоставит Украине критический потенциал большой дальности" для защиты от крылатых и баллистических ракет, заявил представитель оборонной сферы США
Patriot "предоставит Украине критический потенциал большой дальности" для защиты от крылатых и баллистических ракет, заявил представитель оборонной сферы США
Фото: EPA

Обучение украинских военнослужащих использованию систем противовоздушной обороны Patriot может занять месяцы. Такое мнение телеканалу CNN высказал высокопоставленный представитель министерства обороны США.

Анонимный чиновник подчеркнул, что использование ЗРК Patriot "действительно требует обучения", и высказал предположение, что "потребуется несколько месяцев, чтобы обеспечить украинские силы необходимой подготовкой для ее успешного использования".

Он добавил, что батарея Patriot и боеприпасы, которые США направят в рамках объявленного сегодня пакета помощи, "предоставят Украине критический потенциал большой дальности" для защиты от крылатых и баллистических ракет, а также самолетов".

"Для противовоздушной обороны нет серебряной пули. Наша цель – помочь Украине укрепить многоуровневый комплексный подход к противовоздушной обороне. Patriot дополнит ряд [средств ПВО] малой и средней дальности, которые мы и наши союзники предоставили в предыдущих пакетах помощи", – заявил собеседник телеканала.

Контекст:

О передаче Украине ЗРК Patriot США объявили 21 декабря, когда Вашингтон посещает президент Украины Владимир Зеленский.

Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат говорил, что украинские военные смогут довольно быстро освоить системы Patriot, так как в них "многое автоматизировано, отброшено много человеческого фактора". "Переучиться на эти комплексы не является большой проблемой. Хотя для этого и необходимо некоторое время", – отмечал спикер ВС ВСУ, не уточняя возможные сроки обучения.

Дмитрий НЕЙМЫРОК
заместитель главного редактора
Теги: США, Украина, военная помощь, вторжение, российская агрессия, война России против Украины, ПРО Patriot
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