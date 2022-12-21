"Поможет отогнать российскую авиацию подальше от границ". В Воздушных силах ВСУ рассказали о ценности систем Patriot

Игнат считает, что у украинских военных не будет трудностей с управлением ЗРК Patriot Фото: EPA

"Это очень нужная Украине вещь. Patriot был давно желанным в нашей стратегии дальнейшего развития Воздушных сил. Patriot – это далекобойное оружие, которое может поражать аэробаллистические цели на расстоянии до 150 км. Эти комплексы на определенных направления могли бы помочь отогнать российскую авиацию подальше от наших границ, а именно – такие бомбардировщики, как Ту-22М3, или тактическую авиацию врага", – отметил он.

Игнат предполагает, что украинские военные смогут довольно быстро освоить системы Patriot, так как в них "многое автоматизировано, отброшено много человеческого фактора".

"Переучиться на эти комплексы не является большой проблемой. Хотя для этого и необходимо некоторое время", – добавил спикер ВС ВСУ.