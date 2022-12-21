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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Поможет отогнать российскую авиацию подальше от границ". В Воздушных силах ВСУ рассказали о ценности систем Patriot

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Игнат считает, что у украинских военных не будет трудностей с управлением ЗРК Patriot
Игнат считает, что у украинских военных не будет трудностей с управлением ЗРК Patriot
Фото: EPA

Американские зенитно-ракетные комплексы Patriot "существенно усилят" противовоздушную систему Украины. Об этом в комментарии "Радіо Свобода" заявил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

"Это очень нужная Украине вещь. Patriot был давно желанным в нашей стратегии дальнейшего развития Воздушных сил. Patriot – это далекобойное оружие, которое может поражать аэробаллистические цели на расстоянии до 150 км. Эти комплексы на определенных направления могли бы помочь отогнать российскую авиацию подальше от наших границ, а именно – такие бомбардировщики, как Ту-22М3, или тактическую авиацию врага", – отметил он.

Игнат предполагает, что украинские военные смогут довольно быстро освоить системы Patriot, так как в них "многое автоматизировано, отброшено много человеческого фактора".

"Переучиться на эти комплексы не является большой проблемой. Хотя для этого и необходимо некоторое время", – добавил спикер ВС ВСУ.

Контекст:

О передаче Украине ЗРК Patriot США объявили 21 декабря, когда Вашингтон посещает президент Украины Владимир Зеленский.

Дмитрий НЕЙМЫРОК
заместитель главного редактора
Теги: США, Украина, ПВО, вторжение, ВСУ, российская агрессия, война России против Украины, ПРО Patriot, Юрий Игнат
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