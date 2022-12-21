Россия не будет нам диктовать. В США ответили на угрозы РФ из-за поставки в Украину ЗРК Patriot

По его словам, в ближайшие дни будет объявлено о новом пакете помощи для Украины. Когда он будет сформирован, Белый дом раскроет его содержание, сумму и сроки.

Комментируя передачу Украине зенитно-ракетных комплексов Patriot, о которой будет официально объявлено 21 декабря во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон, Кирби сказал, что США хотят дать возможность Украине и главнокомандующему Вооруженными силами Украины самим "определить намерения и конкретные цели".

"Мы хотим быть уверенными, что они смогут защитить свои территории и вернуть утраченные земли, незаконно отнятые у них россиянами. Россия не будет диктовать США или какой-либо другой стране, какую помощь в сфере безопасности нужно предоставлять Украине, мы делаем это в тесном контакте с украинцами, почти каждый день обсуждая потребности и следя за тем, чтобы лучшим образом их удовлетворять", – отметил он.

29 ноября экс-президент РФ, заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявлял, что в случае передачи Украине комплексы Patriot станут "законной целью" вооруженных сил РФ.

Зеленский 18 декабря сказал, что считает подобные угрозы смешными.

"Считаю, что это говорит алкоголь в организме некоторых этих официальных лиц, которые очень часто нетрезвыми что-то формулируют и кому-то угрожают", – сказал президент в интервью французским каналам TF1 и LCI.