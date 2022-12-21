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Россия не будет нам диктовать. В США ответили на угрозы РФ из-за поставки в Украину ЗРК Patriot

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Украина сама определит намерения и цели переданного оружия Кирби
Украина сама определит намерения и цели переданного оружия – Кирби
Фото: ЕРА

США находятся в постоянном контакте с Украиной, чтобы обеспечивать самые актуальные потребности в оружии. Об этом координатор по связям с общественностью Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил 20 декабря в комментарии "Голосу Америки".

По его словам, в ближайшие дни будет объявлено о новом пакете помощи для Украины. Когда он будет сформирован, Белый дом раскроет его содержание, сумму и сроки.

Комментируя передачу Украине зенитно-ракетных комплексов Patriot, о которой будет официально объявлено 21 декабря во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон,  Кирби сказал, что США хотят дать возможность Украине и  главнокомандующему Вооруженными силами Украины самим "определить намерения и конкретные цели".

"Мы хотим быть уверенными, что они смогут защитить свои территории и вернуть утраченные земли, незаконно отнятые у них россиянами. Россия не будет диктовать США или какой-либо другой стране, какую помощь в сфере безопасности нужно предоставлять Украине, мы делаем это в тесном контакте с украинцами, почти каждый день обсуждая потребности и следя за тем, чтобы лучшим образом их удовлетворять", – отметил он.

29 ноября экс-президент РФ, заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявлял, что в случае передачи Украине комплексы Patriot станут "законной целью" вооруженных сил РФ.

Зеленский 18 декабря сказал, что считает подобные угрозы смешными

"Считаю, что это говорит алкоголь в организме некоторых этих официальных лиц, которые очень часто нетрезвыми что-то формулируют и кому-то угрожают", – сказал президент в интервью французским каналам TF1 и LCI.

Контекст:

С начала работы администрации президента США Джо Байдена в январе 2021 года США выделили Украине военной помощи на $20 млрд, в том числе с 24 февраля 2022 года, когда Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, – на $19,3 млрд. Также США предоставляют Украине финансовую и гуманитарную помощь.

О передаче Украине ЗРК Patriot США должны объявить 21 декабря, когда Вашингтон посещает Зеленский. Это первый зарубежный визит президента Украины за время полномасштабной войны. Ожидается, что в США Зеленский встретится с Байденом и выступит перед Конгрессом. 

Украина ранее неоднократно призывала США передать ей ЗРК Patriot. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба говорил, что украинская сторона поднимает этот вопрос "во время каждого контакта с Соединенными Штатами"

Теги: Россия, США, оружие, Белый дом, Владимир Зеленский, война России против Украины, Джон Кирби, ПРО Patriot
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