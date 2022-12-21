Офис президента Украины о поставках систем Patriot: Дальше – Leopard, Marder и ракеты определенной дальности

Сегодня госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о выделении Украине $1,85 млрд дополнительной военной помощи, включая систему ПВО Patriot.

"Просто ЗРК Patriot. Официально, – написал Подоляк. – Чтобы закрыть небо и сосредоточиться на уничтожении остатков российской "армии". Далее – [танки] Leopard, [БМП] Marder и… ракеты определенной дальности".

Просто ЗРК Patriot. Офіційно… Щоб «закрити небо» та зосередитися на знищенні залишків російської «армії». Далі – Leopard, Marder і… ракети певної дальності…

Контекст:

Министр обороны Украины Алексей Резников говорил в октябре, что оптимистично настроен относительно вопроса предоставления партнерами Украине западных танков, в частности, американских Abrams или немецких Leopard. Пока, по его мнению, партнеры в вопросе передачи танков ожидают политического решения США.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 6 декабря заявил, что ожидает от Германии лидерства в вопросе поставок танков и систем Patriot. 7 декабря он добавил, что при каждом контакте с США украинская сторона поднимает вопрос предоставления танков Abrams и систем Patriot и "разговор непростой, но двигается".

СМИ сообщали, что украинская делегация во главе с президентом Владимиром Зеленским в рамках визита в США 21 декабря будет просить американскую администрацию о поставках Украине ракет большой дальности ATACMS, но Белый дом ответит отказом.

Общая военная помощь Украине после предоставления нового пакета от США составит $21,9 млрд с начала работы администрации президента Джо Байдена, отметил Блинкен 21 декабря.