"Вместе можем добиться весомых результатов". Зеленский поблагодарил Байдена за поддержку

"Джозеф Байден, спасибо за поддержку нашего народа! Этот визит осуществляется в канун нового года, который может стать чрезвычайно важным для Украины. Уверен, вместе можем добиться весомых результатов", – написал Зеленский.

Сегодняшняя поездка – первый зарубежный визит президента Украины после начала полномасштабного российского вторжения. В Белом доме говорили, что Байден пригласил Зеленского в США, потому что развязанная Россией война в Украине "вступила в новую стадию". По словам Байдена, ему с украинским президентом "нужно многое обсудить".

Президент Украины во время встречи в Байденом заявил, что хотел посетить США и раньше, но не мог, поскольку "ситуация была сложной". Сейчас, убежден Зеленский, ситуацию контролирует Украина.