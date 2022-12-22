"Вместе можем добиться весомых результатов". Зеленский поблагодарил Байдена за поддержку

"Джозеф Байден, спасибо за поддержку нашего народа! Этот визит осуществляется в канун нового года, который может стать чрезвычайно важным для Украины. Уверен, вместе можем добиться весомых результатов", – написал Зеленский.
Сегодняшняя поездка – первый зарубежный визит президента Украины после начала полномасштабного российского вторжения. В Белом доме говорили, что Байден пригласил Зеленского в США, потому что развязанная Россией война в Украине "вступила в новую стадию". По словам Байдена, ему с украинским президентом "нужно многое обсудить".
Президент Украины во время встречи в Байденом заявил, что хотел посетить США и раньше, но не мог, поскольку "ситуация была сложной". Сейчас, убежден Зеленский, ситуацию контролирует Украина.
Зеленский 21 декабря отправился в США – на следующий день после визита в Бахмут Донецкой области, который является одной из самых горячих точек на фронте. Программа его визита началась со встречи с Байденом. Зеленский привез Байдену и Конгрессу подарки от военных из Бахмута.
Это первый зарубежный визит президента Украины за время полномасштабного вторжения РФ.
Зеленский за время своего президентства дважды посещал Америку: в сентябре 2019 года, когда президентом был Дональд Трамп, и в сентябре 2021 года, уже во время президентства Байдена.
В Белом доме уточнили, что Байден пригласил Зеленского в США, потому что развязанная Россией война в Украине "вступила в новую стадию". По словам Байдена, ему с украинским президентом "нужно многое обсудить".