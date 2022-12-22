"Зачем отправлять сигналы человеку с больным, неадекватным отношением к миру?" Зеленский о сигналах Путину

"В 2019 году у нас была встреча в нормандском формате. Тогда мы посылали максимальные месседжи Путину, чтобы не допустить полномасштабной войны, найти дипломатическое взаимопонимание. Он говорил, что полномасштабной войны никогда не будет... Всем говорил – и всем врал. Какие месседжи могут быть после того, как он отравил нашу мирную, спокойную жизнь? Для чего человеку, я считаю, с больным, абсолютно неадекватным отношением к миру отправлять месседжи?" – риторически спросил Зеленский журналиста.

По его мнению, Путин должен быть "заинтересован в том, чтобы на него обращали внимание".

"Это он – больше не субъект для цивилизованных людей. Это он должен быть заинтересован в том, чтобы сохранить хоть что-то от истории и культуры его народа и государства", – заключил президент Украины.