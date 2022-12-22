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"Зачем отправлять сигналы человеку с больным, неадекватным отношением к миру?" Зеленский о сигналах Путину

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Зеленский считает, что отправлять сигналы Путину бесполезно из-за его неадекватности
Зеленский считает, что отправлять сигналы Путину бесполезно из-за его неадекватности
Фото: EPA

Президент Украины Владимир Зеленский не намерен отправлять никаких сигналов президенту РФ Владимиру Путину своей поездкой в Вашингтон. Об этом он заявил 21 декабря на пресс-конференции по итогам встречи с президентом США Джо Байденом в Белом доме. Трансляцию брифинга ведет украинская служба "Голосу Америки".

"В 2019 году у нас была встреча в нормандском формате. Тогда мы посылали максимальные месседжи Путину, чтобы не допустить полномасштабной войны, найти дипломатическое взаимопонимание. Он говорил, что полномасштабной войны никогда не будет... Всем говорил – и всем врал. Какие месседжи могут быть после того, как он отравил нашу мирную, спокойную жизнь? Для чего человеку, я считаю, с больным, абсолютно неадекватным отношением к миру отправлять месседжи?" – риторически спросил Зеленский журналиста.

По его мнению, Путин должен быть "заинтересован в том, чтобы на него обращали внимание".

"Это он – больше не субъект для цивилизованных людей. Это он должен быть заинтересован в том, чтобы сохранить хоть что-то от истории и культуры его народа и государства", – заключил президент Украины.

Дмитрий НЕЙМЫРОК
заместитель главного редактора
Теги: США, Украина, Джо Байден, вторжение, Владимир Зеленский, российская агрессия, война России против Украины
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