Визит Зеленского в США сопровождается усиленными мерами безопасности, чтобы Россия не смогла навредить – CNN

По словам источника CNN, из-за сохраняющейся российской угрозы высокопоставленные чиновники правительства Украины, а также сотрудники украинского посольства в США не были проинформированы о графике визита Зеленского.

Собеседник телеканала добавил, что Зеленский хотел поехать в США на протяжении нескольких месяцев, но нужно было учитывать "определенные факторы".

По словам источника, в том числе необходимо было просчитать военные риски, чтобы позволить украинскому президенту совершить короткую заграничную поездку, не ставя под угрозу ситуацию в стране на фоне российской агрессии.

Он добавил, что расписание также должно быть согласовано с Белым домом, чтобы оценить возможность реализации визита.

Источник сообщил CNN, что украинский лидер не хотел бы планировать визит, если бы в результате поездки не было достигнуто существенного развития двусторонних отношений между Украиной и США.

После подтверждения намерений американской администрации направить Украине новый пакет оборонной помощи, который включает в себя системы противоракетной обороны Patriot, Зеленский расценил это как серьезный сдвиг в отношениях между двумя союзниками.

Сегодняшняя поездка – первый зарубежный визит президента Украины после начала полномасштабного российского вторжения. В Белом доме говорили, что Байден пригласил Зеленского в США, потому что развязанная Россией война в Украине "вступила в новую стадию". По словам Байдена, ему с украинским президентом "нужно многое обсудить".

Президент Украины во время встречи в Байденом заявил, что хотел посетить США и раньше, но не мог, поскольку "ситуация была сложной". Сейчас, убежден Зеленский, ситуацию контролирует Украина.