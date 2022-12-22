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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Визит Зеленского в США сопровождается усиленными мерами безопасности, чтобы Россия не смогла навредить – CNN

Визит Зеленского в США готовился при повышенных мерах безопасности
Визит Зеленского в США готовился при повышенных мерах безопасности
Фото: EPA

В связи с визитом президента Украины Владимира Зеленского в США были усилены меры безопасности на фоне опасений, что Россия хочет "вывести из строя" украинского лидера, пишет CNN 21 декабря со ссылкой на неназванного собеседника, близкого к украинскому лидеру.

По словам источника CNN, из-за сохраняющейся российской угрозы высокопоставленные чиновники правительства Украины, а также сотрудники украинского посольства в США не были проинформированы о графике визита Зеленского.

Собеседник телеканала добавил, что Зеленский хотел поехать в США на протяжении нескольких месяцев, но нужно было учитывать "определенные факторы".

По словам источника, в том числе необходимо было просчитать военные риски, чтобы позволить украинскому президенту совершить короткую заграничную поездку, не ставя под угрозу ситуацию в стране на фоне российской агрессии. 

Он добавил, что расписание также должно быть согласовано с Белым домом, чтобы оценить возможность реализации визита.

Источник сообщил CNN, что украинский лидер не хотел бы планировать визит, если бы в результате поездки не было достигнуто существенного развития двусторонних отношений между Украиной и США. 

После подтверждения намерений американской администрации направить Украине новый пакет оборонной помощи, который включает в себя системы противоракетной обороны Patriot, Зеленский расценил это как серьезный сдвиг в отношениях между двумя союзниками.

Сегодняшняя поездка – первый зарубежный визит президента Украины после начала полномасштабного российского вторжения. В Белом доме говорили, что Байден пригласил Зеленского в США, потому что развязанная Россией война в Украине "вступила в новую стадию". По словам Байдена, ему с украинским президентом "нужно многое обсудить".

Президент Украины во время встречи в Байденом заявил, что хотел посетить США и раньше, но не мог, поскольку "ситуация была сложной". Сейчас, убежден Зеленский, ситуацию контролирует Украина.

Контекст:

Зеленский 21 декабря отправился в США – на следующий день после визита в Бахмут Донецкой области, который является одной из самых горячих точек на фронте. Программа его визита началась со встречи с БайденомЗеленский привез Байдену и Конгрессу подарки от военных из Бахмута.

Это первый зарубежный визит президента Украины за время полномасштабного вторжения РФ.

Зеленский за время своего президентства дважды посещал Америку: в сентябре 2019 года, когда президентом был Дональд Трамп, и в сентябре 2021 года, уже во время президентства Байдена.

Теги: Россия, США, Украина, Джо Байден, военная помощь, угрозы, Белый дом, Владимир Зеленский, война России против Украины, президент, безопасность, визит, ПРО Patriot, встреча
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