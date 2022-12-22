Визит Зеленского в США сопровождается усиленными мерами безопасности, чтобы Россия не смогла навредить – CNN

По словам источника CNN, из-за сохраняющейся российской угрозы высокопоставленные чиновники правительства Украины, а также сотрудники украинского посольства в США не были проинформированы о графике визита Зеленского.
Собеседник телеканала добавил, что Зеленский хотел поехать в США на протяжении нескольких месяцев, но нужно было учитывать "определенные факторы".
По словам источника, в том числе необходимо было просчитать военные риски, чтобы позволить украинскому президенту совершить короткую заграничную поездку, не ставя под угрозу ситуацию в стране на фоне российской агрессии.
Он добавил, что расписание также должно быть согласовано с Белым домом, чтобы оценить возможность реализации визита.
Источник сообщил CNN, что украинский лидер не хотел бы планировать визит, если бы в результате поездки не было достигнуто существенного развития двусторонних отношений между Украиной и США.
После подтверждения намерений американской администрации направить Украине новый пакет оборонной помощи, который включает в себя системы противоракетной обороны Patriot, Зеленский расценил это как серьезный сдвиг в отношениях между двумя союзниками.
Сегодняшняя поездка – первый зарубежный визит президента Украины после начала полномасштабного российского вторжения. В Белом доме говорили, что Байден пригласил Зеленского в США, потому что развязанная Россией война в Украине "вступила в новую стадию". По словам Байдена, ему с украинским президентом "нужно многое обсудить".
Президент Украины во время встречи в Байденом заявил, что хотел посетить США и раньше, но не мог, поскольку "ситуация была сложной". Сейчас, убежден Зеленский, ситуацию контролирует Украина.
Зеленский 21 декабря отправился в США – на следующий день после визита в Бахмут Донецкой области, который является одной из самых горячих точек на фронте. Программа его визита началась со встречи с Байденом. Зеленский привез Байдену и Конгрессу подарки от военных из Бахмута.
Это первый зарубежный визит президента Украины за время полномасштабного вторжения РФ.
Зеленский за время своего президентства дважды посещал Америку: в сентябре 2019 года, когда президентом был Дональд Трамп, и в сентябре 2021 года, уже во время президентства Байдена.